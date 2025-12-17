DENÚNCIA
Vereador preso na Bahia atuava em facção criminosa desde 2020, diz MP
Lucas de Souza Lemos já tinha sido preso em flagrante em novembro
Por Redação
O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) ofereceu denúncia contra o vereador de Itabela, Lucas de Souza Lemos, pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e financiamento ao tráfico.
De acordo com as investigações, o parlamentar seria membro estratégico da facção Bonde do Maluco, atuando de forma contínua desde 2020.
A denúncia detalha que Lucas, preso em flagrante em novembro na casa do líder do BDM local, intensificou as atividades em 2022. As acusações contra ele são de:
- Comércio de entorpecentes
- Fornecer informações privilegiadas sobre grupos rivais
- Atuar em ações de contrainteligência
- Ocultar provas de homicídios
- Obstruir investigações policiais.
Afastamento
Em novembro deste ano, Lucas de Souza Lemos (União Brasil) foi oficialmente afastado das funções por determinação da Justiça.
O comunicado foi divulgado pela Câmara Municipal, que informou também a suspensão de todos os servidores e colaboradores vinculados à campanha do parlamentar.
O afastamento vale de imediato e, caso nenhuma nova decisão seja emitida, o suplente deverá ser chamado dentro de 60 dias para assumir a vaga.
Outros dois homens também eram alvos da ação. À época, um deles tentou escapar e entrou em confronto com os policiais e foi baleado. Ele chegou a ser encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu.
Com o suspeito, os agentes apreenderam um revólver, munições, celulares e porções de entorpecentes.
Perfil
Lucas foi o sétimo parlamentar mais votado após as eleições de 2024, com 667 votos.
Vereador de primeiro mandato, Lucas Lemos, como levou o nome às urnas, também se autodenomina como assistente social, e uma das suas bandeiras no Legislativo está relacionada ao assistencialismo à população.
O que disse a Câmara Municipal
Após a operação, a Câmara Municipal da cidade se manifestou sobre o caso. Em nota oficial, a casa disse que “aguarda a devida apuração dos fatos” antes de tomar qualquer tipo de decisão contra o parlamentar.
“As medidas cabíveis no âmbito do Poder Legislativo serão avaliadas e adotadas em conformidade com o que dispõe a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno desta Casa, à medida que os fatos sejam oficialmente esclarecidos pela Justiça”, disse um trecho da nota.
A Câmara de Vereadores também afirma que as atividades legislativas continuaram sendo realizadas independente do caso.
“As atividades legislativas desta Casa continuarão a transcorrer normalmente, reafirmando o compromisso de todos os seus membros com a transparência, a ética e, acima de tudo, com os interesses da população de Itabela”, concluiu.
