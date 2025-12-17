Vereador preso na Bahia atuava em facção criminosa desde 2020, diz MP

Investigação aponta que parlamentar seria membro da facção Bonde do Maluco - Foto: Reprodução

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) ofereceu denúncia contra o vereador de Itabela, Lucas de Souza Lemos, pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e financiamento ao tráfico.

De acordo com as investigações, o parlamentar seria membro estratégico da facção Bonde do Maluco, atuando de forma contínua desde 2020.

A denúncia detalha que Lucas, preso em flagrante em novembro na casa do líder do BDM local, intensificou as atividades em 2022. As acusações contra ele são de:

Comércio de entorpecentes

Fornecer informações privilegiadas sobre grupos rivais

Atuar em ações de contrainteligência

Ocultar provas de homicídios

Obstruir investigações policiais.

Afastamento

Em novembro deste ano, Lucas de Souza Lemos (União Brasil) foi oficialmente afastado das funções por determinação da Justiça.

O comunicado foi divulgado pela Câmara Municipal, que informou também a suspensão de todos os servidores e colaboradores vinculados à campanha do parlamentar.

O afastamento vale de imediato e, caso nenhuma nova decisão seja emitida, o suplente deverá ser chamado dentro de 60 dias para assumir a vaga.

Outros dois homens também eram alvos da ação. À época, um deles tentou escapar e entrou em confronto com os policiais e foi baleado. Ele chegou a ser encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu.

Com o suspeito, os agentes apreenderam um revólver, munições, celulares e porções de entorpecentes.

Perfil

Lucas foi o sétimo parlamentar mais votado após as eleições de 2024, com 667 votos.

Vereador de primeiro mandato, Lucas Lemos, como levou o nome às urnas, também se autodenomina como assistente social, e uma das suas bandeiras no Legislativo está relacionada ao assistencialismo à população.

O que disse a Câmara Municipal

Após a operação, a Câmara Municipal da cidade se manifestou sobre o caso. Em nota oficial, a casa disse que “aguarda a devida apuração dos fatos” antes de tomar qualquer tipo de decisão contra o parlamentar.

“As medidas cabíveis no âmbito do Poder Legislativo serão avaliadas e adotadas em conformidade com o que dispõe a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno desta Casa, à medida que os fatos sejam oficialmente esclarecidos pela Justiça”, disse um trecho da nota.

A Câmara de Vereadores também afirma que as atividades legislativas continuaram sendo realizadas independente do caso.

“As atividades legislativas desta Casa continuarão a transcorrer normalmente, reafirmando o compromisso de todos os seus membros com a transparência, a ética e, acima de tudo, com os interesses da população de Itabela”, concluiu.