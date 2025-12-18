Ex-prefeito de Seabra é investigado por falhas em contratos de lixo

Fábio Lago Sul, ex-prefeito de Seabra - Foto: Divulgação | Prefeitura de Seabra

O ex-prefeito de Seabra, Fábio Lago Sul, vai ter que responder ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) sobre as contas de 2017. O órgão apura supostas falhas na contratação de caminhões de lixo via dispensa de licitação.

O ex-gestor foi notificado para apresentar defesa em relação aos contratos emergenciais e por valor realizados na época.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As notificações envolvem pelo menos quatro denúncias que já contam com manifestações técnicas apontando possíveis falhas nos procedimentos adotados à época.

Fábio Lago Sul vai ter prazo de 20 dias corridos, contados a partir da publicação do edital, para apresentar esclarecimentos e defesa sobre todas as imputações constantes nos autos, que tramitam de forma eletrônica.

Sigilo bancário

Em janeiro do ano passado, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) determinou a quebra do sigilo bancário, fiscal e eletrônico do prefeito da cidade de Seabra, Fábio Miranda de Oliveira (PP), após pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA) que apura suspeita de crime de execução de diversas Inexigibilidades de Licitação firmadas pela gestão municipal com uma empresa de contabilidade.

A ação, correu em segredo de justiça, e o Portal A TARDE após ter acesso, constatou que investiga a relação dos contratos firmados entre a prefeitura e a empresa de contabilidade PEDRO DE ARAÚJO TELES JÚNIOR – ME, de propriedade de Pedro de Araújo Teles Júnior.

Investigação

A investigação teve início em 12 de setembro de 2022, onde passou a apurar os contratos firmados durante os anos de 2017 a 2022. A denúncia ao MP foi feita pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM), que apontou irregularidade no bojo das Inexigibilidades nº 5 e 8, ambas do ano de 2019, firmadas pelo Executivo local, bem como que nela há a condenação do agente público ao pagamento de multa no montante de R$ 3.000,00.

A provocação do MP, acatada pela Justiça, salienta que no decorrer da investigação foi constatado que o gestor em questão fora também representado e condenado junto à Corte de Contas pela contratação, em dois vínculos contratuais, do mesmo escritório de contabilidade, referentes aos anos de 2017 e 2018.