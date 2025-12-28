Previsão do tempo: réveillon 2026 terá chuva e calor no Brasil

Réveillon terá clima incerto no Brasil - Foto: Jota Freitas/Turismo Bahia

Os últimos dias de 2025 devem ser marcados por tempo instável em grande parte do Brasil, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Segundo meteorologistas, a atuação de frentes frias no Centro-Sul eleva a umidade e favorece a formação de nuvens carregadas, típicas do verão.

A tendência é de uma semana mais chuvosa, com pancadas irregulares, alternadas com períodos de sol e calor persistente, principalmente entre a tarde e a noite.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nordeste

O litoral do Nordeste desponta como uma das regiões mais favoráveis para acompanhar a chegada de 2026. Capitais como Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal e Fortaleza devem ter sol entre nuvens, vento constante e calor próximo dos 30 °C, com baixa chance de chuva durante a noite.

No interior da região, o calor se intensifica. Teresina (PI) pode registrar mínima de 23 °C e máxima de até 34 °C, com tempo seco predominando até a virada.

Sul e Sudeste

Nesta quarta-feira (31), o risco de chuva se concentra principalmente no Sul e no Sudeste. Curitiba (PR) deve ter o cenário mais instável, com chance elevada de temporais e acumulados expressivos. As temperaturas variam entre 18 °C e 26 °C.

Em Porto Alegre (RS), a previsão indica sol entre nuvens, com mínima de 23 °C e máxima de 32 °C, além de pancadas isoladas à noite, que podem atingir o horário da virada em alguns bairros.

São Paulo (SP) terá calor desde cedo, com temperaturas entre 21 °C e 29 °C, e previsão de chuva rápida ao longo do dia e à noite. Já no Rio de Janeiro (RJ), os termômetros variam entre 23 °C e 32 °C, com chuva mais intensa à tarde, avançando para a noite.

Belo Horizonte (MG) segue o mesmo padrão, com mínima de 22 °C, máxima de 31 °C e pancadas típicas de verão, inclusive próximas à virada.

A exceção no Sudeste é Vitória (ES), que deve registrar tempo firme, vento constante e temperaturas entre 25 °C e 32 °C, sem previsão de chuva significativa durante a noite.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, o calor predomina na véspera do Ano-Novo, mas a umidade mantém a possibilidade de chuva. Campo Grande (MS) deve variar entre 23 °C e 29 °C, com pancadas isoladas até o início da noite.

Cuiabá (MT) segue quente, com mínima de 24 °C e máxima de 32 °C, além de chance de chuva rápida à noite. Em Brasília (DF), a previsão aponta temperaturas entre 20 °C e 26 °C, com alta probabilidade de chuva ao longo do dia. A virada pode ocorrer sob céu nublado.

Goiânia (GO) apresenta cenário semelhante, com mínima de 21 °C, máxima de 28 °C e chuva mais frequente à noite.

Norte

No Norte do país, o Réveillon segue o padrão do verão amazônico. Capitais como Palmas, Rio Branco, Porto Velho, Manaus e Macapá devem ter sol pela manhã, aumento de nuvens à tarde e pancadas rápidas. As máximas ficam próximas dos 30 °C, e a noite da virada pode ter chuva passageira.

Em Belém (PA), o calor será intenso, com mínima de 24 °C e máxima de 33 °C. Apesar do céu carregado, a chance de chuva na virada é baixa.

Após a virada

Entre os dias 2 e 4 de janeiro, a previsão indica intensificação das chuvas no Sudeste, com volumes mais elevados em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.