Turistas são agredidos por barraqueiros em Porto de Galinhas

Turistas são agrendidos por barraqueiros em Porto de Galinhas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma grande confusão tomou conta da praia de Porto de Galinhas, grande destino turístico do Brasil, neste sábado, 27. De acordo com populares que estavam no local, a briga se deu após um desentendimento entre turistas e barraqueiros da região.

Pessoas que estavam presentes no local relataram que dois homens, que não tiveram suas identidades reveladas, teriam se recusado a pagar a conta após sentarem em uma barraca.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Testemunhas ainda dizem que um dos turistas teria agredido um barraqueiro, desencadeando o caos na praia.

Com a confusão instaurada, outros barraqueiros se juntaram em apoio a seus semelhantes e golpearam os turistas. Os Salva-vidas da praia precisaram intervir por conta da gravidade da situação, retirando os turistas do local.

Em imagens das redes sociais é possível notar o rosto de um dos homens ensanguentado, confira:

Relato de práticas abusivas

Em uma publicação feita no Instagram, internautas denunciaram que os barraqueiros de Porto de Galinhas estariam cometendo algumas práticas abusivas sobre os turistas. De acordo com os usuários, o local estaria "lotado por quadrilhas que formam cartéis”.

“Os barraqueiros colocando as garrinhas de fora… Porto é pura extorsão! E quem se recusa a pagar o aluguel das barracas dá nisso.. nada justifica agressões de ambos os lados, mas também não coloco minha mão no fogo por esses barraqueiros”, disse um.

"Se recusarem a pagar a conta?" Que nada! Esses caras assediam, roubam, enganam turistas . O Poder público tem que intervir nesta pilantragem. Ninguém aguenta mais. A Prefeitura não faz nada. Tem que apelar para outras instâncias. Um absurdo. Um lugar que é referência mundial de turismo mostrando para o mundo práticas terríveis”, acrescentou outro.