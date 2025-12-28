Governo libera R$ 6 bilhões para renovação da frota de caminhões

Medida visa atender tanto motoristas autônomos quanto transportadoras - Foto: Chico da Boleia

O Governo Federal oficializou a abertura de um crédito especial de R$ 6 bilhões destinado à modernização do setor de transportes no Brasil.

A Lei nº 15.298, sancionada pelo presidenteLuiz Inácio Lula da Silva, foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União no último dia 22 de dezembro, estabelecendo as diretrizes para o financiamento de caminhões novos e seminovos.

O aporte financeiro vai ser gerido por meio de operações oficiais de crédito, com a execução técnica sob a supervisão do Ministério da Fazenda.

De acordo com o texto legal, a medida tem abrangência nacional e visa atender tanto motoristas autônomos quanto transportadoras.

Equilíbrio fiscal

A estratégia para a liberação dos recursos foi desenhada para evitar pressões sobre o orçamento público. O Governo esclareceu que o montante é decorrente de excesso de arrecadação, o que garante a disponibilidade do crédito sem gerar impactos negativos adicionais ao resultado fiscal da União.

O programa é visto como um passo estratégico para aumentar a eficiência logística e reduzir a idade média da frota circulante nas rodovias brasileiras, promovendo maior segurança e redução na emissão de poluentes.