Pai tenta salvar filho de 7 anos e os dois morrem afogados em rio

Um homem de 41 anos e o filho dele, de 7, morreram afogados em um rio na zona rural de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. Os corpos de pai e filho foram encontrados na sexta-feira, 26, um dia após o acidente.

Segundo familiares, a criança, Bernardo de Barros Ribeiro, começou a se afogar. O pai, Jeremias Machado Ribeiro, entrou na água para tentar socorrê-lo, mas também desapareceu.

As buscas começaram ainda na quinta-feira, 25, mas devido ao horário, os bombeiros não conseguiram localizar os dois. A equipe de mergulho retomou os trabalhos na manhã de sexta-feira, quando os corpos foram encontrados no início da tarde.

De acordo com conhecidos da família, pai e filho eram do Rio de Janeiro e estavam no Espírito Santo para passar o Natal com parentes.

A perícia da Polícia Científica foi acionada, e os corpos foram encaminhados ao Serviço Regional de Medicina Legal (SML). O sepultamento de Bernardo e Jeremias ocorreu na manhã do sábado, 27, em Jerônimo Monteiro.