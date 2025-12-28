Menu
POLÍCIA

Violência: homem é preso após ameaçar a própria mãe com facão

Homem já tinha antecedentes por ameaça e teve a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia

Luan Julião

Por Luan Julião

28/12/2025 - 16:11 h
Suspeito de 27 anos foi detido após invadir a casa da mãe
Suspeito de 27 anos foi detido após invadir a casa da mãe -

Um homem de 27 anos foi preso pela Polícia Civil do Amazonas (PCAM), na sexta-feira, 26, após ameaçar a própria mãe, de 50 anos, com um facão, no município de Juruá, localizado a 674 quilômetros de Manaus. A ocorrência foi registrada dentro da residência da vítima.

Segundo informações da PCAM, a ação policial aconteceu após denúncias de um caso de violência doméstica. Ao chegar ao local, os agentes constataram que a mulher já possuía uma medida protetiva em vigor contra o filho, que vinha fazendo ameaças de forma recorrente.

De acordo com o delegado Célio Lima, o suspeito desrespeitou a decisão judicial ao invadir a casa da mãe portando a arma branca. “A vítima já possuía uma medida protetiva contra esse filho que a ameaçava constantemente. Dessa vez, ele entrou na casa dela com um terçado, mais conhecido como facão e, por esta razão, ele recebeu voz de prisão em flagrante”, afirmou.

Ainda conforme a autoridade policial, o homem já tem antecedentes criminais relacionados ao mesmo tipo de conduta. A prisão contou com o apoio de equipes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Guarda Civil Municipal (GCM).

Após ser detido, o suspeito passou por audiência de custódia, na qual a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Ele responderá pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, permanecendo à disposição da Justiça.

ameaça crimes contra a mulher medida protetiva Polícia Civil do Amazonas prisão em flagrante violência doméstica

