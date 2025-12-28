Menu
POLÍCIA

Homem é morto a tiros enquanto caminhava no interior da Bahia

Vítima caminhava pela rua quando foi surpreendida pelo autor dos disparos

Luan Julião

Por Luan Julião

28/12/2025 - 15:02 h
Polícia Civil vai investigar autoria e motivação do homicídio
Um jovem foi executado a tiros na manhã deste domingo, 28, por volta das 9h, no bairro Jardim Cruzeiro, em Feira de Santana. A vítima caminhava pela rua quando foi surpreendida pelo autor dos disparos, que efetuou diversos tiros de arma de fogo.

O homem foi identificado como Wendel de Jesus da Conceição, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que uma guarnição do 25º Batalhão foi acionada para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo no município. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima caída ao solo, ferida e já sem sinais vitais. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo.

A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, Wendel apresentava marcas de tiros, e guias para perícia e remoção foram expedidas. Oitivas e diligências seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias e a autoria do crime.

arma de fogo feira de santana HOMICÍDIO investigação Polícia violência

x