Mecânico morre atropelado na BR-116 enquanto consertava ônibus

Paulo consertava o ônibus, quando foi atingido pelo veículo - Foto: Reprodução Blog do Marcelo

O mecânico Paulo Rodrigues, de 61 anos, morreu na noite desta sexta-feira, 26, enquanto realizava reparos em um ônibus, no acostamento da BR-116, no trecho entre Vitória da Conquista e Cândido Sales, no sudoeste da Bahia. Ele foi atingido por um veículo que trafegava pela rodovia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes foram acionadas, por volta das 21h30, para atender a ocorrência. O corpo de Paulo Rodrigues foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Não há informações sobre o motorista que atropelou o mecânico. O caso é apurado pela Polícia Civil. As informações são do Blog do Marcelo.