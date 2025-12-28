Menu
MORTO NA RODOVIA

Mecânico morre atropelado na BR-116 enquanto consertava ônibus

Homem, de 61 anos, estava no acostamento, quando foi atingido pelo veículo

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

28/12/2025 - 17:44 h
Paulo consertava o ônibus, quando foi atingido pelo veículo
O mecânico Paulo Rodrigues, de 61 anos, morreu na noite desta sexta-feira, 26, enquanto realizava reparos em um ônibus, no acostamento da BR-116, no trecho entre Vitória da Conquista e Cândido Sales, no sudoeste da Bahia. Ele foi atingido por um veículo que trafegava pela rodovia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes foram acionadas, por volta das 21h30, para atender a ocorrência. O corpo de Paulo Rodrigues foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Leia Também:

Advogado é preso suspeito de matar homem durante ritual satânico
Mulher é estrangulada pelo marido por causa de abacates
Violência: homem é preso após ameaçar a própria mãe com facão

Não há informações sobre o motorista que atropelou o mecânico. O caso é apurado pela Polícia Civil. As informações são do Blog do Marcelo.

acidente atropelamento br-116 Cândido Sales DPT Mecânico Polícia Civil prf sudoeste Bahia. Trânsito vitória da conquista

