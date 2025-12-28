Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Advogado é preso suspeito de matar homem durante ritual satânico

Crime teria ocorrido no dia de Natal e é investigado pela Polícia Civil

Luan Julião

Por Luan Julião

28/12/2025 - 17:18 h
Corpo da vítima foi encontrado carbonizado em área rural
Corpo da vítima foi encontrado carbonizado em área rural -

Um homem foi encontrado morto na manhã deste domingo, 28, em uma área rural da região do Sol Nascente, no Distrito Federal. O corpo estava carbonizado e a principal linha de investigação da Polícia Civil aponta que o crime pode estar relacionado a um suposto ritual satânico, hipótese que ainda é apurada pelos investigadores.

O caso levou à prisão de João Paulo Leandro Mendes Mendonça Carrera, de 34 anos, advogado apontado como principal suspeito do homicídio. Ele foi localizado e detido por agentes da 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte) e já foi indiciado por homicídio e destruição de cadáver. A audiência de custódia está prevista para esta segunda-feira, 29.

Segundo informações iniciais da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o suspeito possui cerca de 30 registros criminais e, de acordo com relatos preliminares colhidos durante as diligências, apresentaria um quadro de esquizofrenia. A condição, no entanto, ainda será analisada oficialmente no curso do inquérito, podendo resultar na solicitação de exames e laudos especializados.

A vítima, até o momento, não foi identificada. O local onde o corpo foi encontrado foi isolado para os trabalhos da perícia, e as circunstâncias da morte seguem sob investigação. A polícia apura a motivação do crime, a dinâmica dos fatos e a possível ligação do homicídio com práticas de cunho ritualístico.

