HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

PM: 17 detentos em saidinha voltam a cometer crimes e são presos

Crimes incluem tentativa de homicídio, tentativa de estupro, roubos e violência doméstica

Luan Julião

Por Luan Julião

28/12/2025 - 19:48 h
Polícia Militar mantém ações intensificadas para coibir crimes durante a saidinha
O período da saída temporária em São Paulo foi marcado por novas ocorrências criminais envolvendo detentos beneficiados pela medida. Entre a última terça-feira, 23 e a manhã deste domingo, 28, a Polícia Militar prendeu em flagrante ao menos 17 homens que, mesmo autorizados a deixar o sistema prisional, voltaram a praticar crimes durante o benefício.

As prisões aconteceram em diferentes cidades do estado e envolveram casos de roubo, furto a residência, tentativa de homicídio e tentativa de estupro. Em paralelo às detenções, a PM realizou uma ampla fiscalização e identificou um cenário de descumprimento generalizado das regras impostas pela Justiça.

De acordo com o levantamento, 865 beneficiados infringiram as condições da saída temporária, alguns deles mais de uma vez. Com isso, o número total de infrações já contabilizadas chegou a 994. Entre as irregularidades estão o deslocamento para municípios não autorizados, a quebra do recolhimento domiciliar obrigatório no período noturno, das 19h às 6h, além da permanência em bares, casas noturnas e o consumo de álcool ou drogas.

Um dos casos mais graves ocorreu em Indaiatuba, na sexta-feira, 26. Monitorado por tornozeleira eletrônica, um detento roubou um carro e manteve um idoso em cárcere, obrigando a vítima, sob ameaça de arma, a realizar saques em caixas eletrônicos. Após denúncia, o idoso foi localizado em Sorocaba, e o suspeito acabou preso em flagrante.

Já em Taubaté, no sábado, 27, a Polícia Militar deteve um beneficiado da saída temporária que foi reconhecido por uma vítima como autor de uma tentativa de estupro. No mesmo município, ainda no mesmo dia, outro homem em saidinha foi preso após tentar matar uma pessoa.

Os primeiros dias do benefício também registraram prisões por violência doméstica no interior do estado. Pelo menos quatro homens foram detidos por esse tipo de crime. Em Nova Odessa, um deles foi preso após ameaçar a ex-companheira dentro de um hospital. Em Pirangi, outro suspeito usou uma faca para intimidar a namorada e exigir dinheiro, que seria destinado à compra de drogas.

Segundo a Polícia Militar, as ações de fiscalização permanecem intensificadas em todo o território paulista para assegurar o cumprimento das determinações judiciais e impedir novos crimes durante o período da saída temporária.

