HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Influenciador baiano é baleado durante festa paredão na Bahia

Blogueiro negou que tenha sido alvo de uma tentativa de homicídio

Redação | Portal Massa!

Por Redação | Portal Massa!

29/12/2025 - 12:04 h
Influenciador Neguebou é baleado na Bahia
Influenciador Neguebou é baleado na Bahia -

O influenciador baiano conhecido como Negueba foi atingido por disparos de arma de fogo durante uma festa do tipo paredão na Bahia, no último sábado, 27. O caso foi divulgado inicialmente pelo influenciador João Neto, conhecido como Jotaenni, e confirmado horas depois pelo próprio Negueba, que  que soma mais de 38 mil seguidores no Instagram.

Segundo Jotaenni, após o incidente, Negueba foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e aguardava regulação para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde seria submetido a um procedimento médico. "Eu sempre falo com ele para evitar festa paredão. Ele tomou um tiro no braço. Não pegou no osso, mas atingiu o nervo", afirmou.

"Bala perdida"

No domingo, 28, Negueba se manifestou nas redes sociais para esclarecer que não se tratou de uma tentativa de homicídio e sim de uma "bala perdida" e atualizar seu estado de saúde.

"Tem muita gente falando aí que foi atentado, não foi atentado contra mim, foi uma bala perdida, não perdida, achada. Teve outras pessoas baleadas também. Mas Jesus é maior. Estou aqui agora, só esperando para trocar o curativo", declarou o influenciador.

Assista ao vídeo:

O MASSA! entrou em contato com Negueba para apurar mais informações sobre o caso, incluindo o local exato da ocorrência, para que a situação fosse apurada com os órgãos de segurança da Bahia. No entanto, não houve resposta até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.

Bahia Bala perdida festa paredão influenciador Neguebou tiro

