Jovem é presa após atropelar e matar namorado e amiga dele por ciúmes

Um jovem de 21 anos e uma adolescente de 19 morreram após serem atropelados enquanto estavam em uma motocicleta no bairro do Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada de domingo, 29. Segundo a polícia, eles foram perseguidos e atingidos por um carro conduzido pela namorada do rapaz. Com a colisão, as vítimas foram arremessadas a cerca de 30 metros.

A motorista, Geovanna Proque da Silva, de 21 anos, foi presa suspeita de ter provocado o atropelamento de forma intencional durante uma crise de ciúmes. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Justiça.

De acordo com testemunhas, Geovanna e Raphael Canuto Costa mantinham um relacionamento havia cerca de um ano. Na noite do crime, Raphael participava de um churrasco com amigos quando passou a receber mensagens da namorada, que questionava a presença de uma mulher na festa. Amigos relataram que o ciúme não tinha fundamento, já que a jovem era amiga de infância dele.

Após uma discussão, Raphael saiu de moto levando na garupa a amiga Joyce Correa da Silva. Em seguida, Geovanna saiu de carro e perseguiu os dois em alta velocidade, alcançando-os e atropelando-os. Durante o trajeto, um pedestre também foi atingido e precisou de atendimento médico.

Após o atropelamento, Geovanna deixou o local, mas foi encontrada pouco depois, sendo levada sob escolta policial a uma unidade de saúde devido a ferimentos leves. A polícia afirmou que o caso não foi um acidente de trânsito e apontou indícios de dolo, atribuindo à suspeita dois crimes de homicídio qualificado por motivo fútil.