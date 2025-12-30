La Casa de Papel? Ladrões roubam quase R$ 200 milhões em banco

Bandidos levaram quase R$ 200 milhões após assalto em banco na Alemanha - Foto: Handout / Police Gelsenkirchen / AFP

Com o uso de uma furadeira de grande porte, ladrões roubaram, de um banco, dinheiro e objetos de valor avaliados em aproximadamente 30 milhões de euros (R$ 196,7 milhões).

Utilizando a ferramenta, os bandidos abriram mais de três mil cofres contendo dinheiro, ouro e joias — de acordo com a polícia, em cada cofre havia, em média, 10 mil euros (R$ 65,5 mil) entre os objetos de valor.

O caso ocorreu na cidade Gelsenkirchen, no oeste da Alemanha, no domingo, 28, mas só foi descoberto um dia depois. A instituição financeira permaneceu fechada ao longo desta terça-feira, 30, alegando "questões de segurança".

Vários clientes, preocupados com seus bens, se reuniram esta manhã em frente ao banco e fizeram “ameaças” aos funcionários. Em vídeos publicados nas redes sociais, dezenas de pessoas tentando forçar a entrada no edifício, apesar da presença da polícia.

“É como no filme ‘Onze Homens e um Segredo”, resumiu uma fonte da polícia à Agence France-Presse (AFP). “Tudo transcorreu de forma muito profissional”, acrescentou.

Investigações

De acordo ainda com a corporação, Os ladrões “aproveitaram a tranquilidade do Natal”, já que o banco está fechado nesta época do ano para cometer o assalto.

Testemunhas afirmaram à polícia ter visto vários homens durante a madrugada de domingo, 28, com sacolas grandes na escadaria de um estacionamento próximo.

Um Audi preto com placa roubada, dirigido por indivíduos encapuzados, saiu desse mesmo estacionamento na primeira hora da manhã de segunda-feira, segundo imagens de câmeras de vigilância revisadas pela polícia.

Os autores do crime estão foragidos.