MUNDO
Presidente aumenta salário mínimo para quase R$ 3 mil

Anúncio foi feito na noite de segunda-feira, 29

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

30/12/2025 - 10:01 h
O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou na noite de segunda-feira, 29, um aumento de 23,8% no salário mínimo. O reajuste é superior aos 16% pedidos pelos sindicatos do país e considerado o maior século até então.

O chamado "salário vital" por Petro equivale a cerca de 533 dólares — ou 2.969 reais. “O salário mínimo, ou a renda familiar digna, não é individual, porque os trabalhadores geralmente não moram sozinhos”, disse o presidente em pronunciamento, feito ao lado do ministro do Trabalho, Antonio Sanguino.

Antes deste aumento, Petro havia feito outros três reajustes desde o iniciou do seu governo: 13% (2022), 9% (2023) e 5% (2024). Com este último, de 23%, o custo mensal por trabalhador será de 3 milhões de pesos, de acordo com a Federação Nacional de Comerciantes e Empresários (Fenalco).

Reações e críticas

Entidades e políticos que fazem oposição a Petro na Colômbia se manifestaram de forma contundente contra o anúncio feito pelo político de esquerda.

Leia Também:

Novo salário mínimo injetará mais de R$ 81 bilhões na economia brasileira
Valor do novo salário mínimo para 2026 é publicado no Diário Oficial
Governo confirma que salário mínimo será de R$ 1.621 em 2026

A Associação Nacional de Empresários (Andi) disse que o aumento “gera riscos significativos para as famílias colombianas e para a economia, especialmente em relação à inflação e aos preços de diversos bens e serviços, ao emprego e até mesmo às finanças públicas”.

Já o ex-presidente do país, Ivan Duque, do segmento da direita, escreveu em mensagem no X (antigo Twitter), que a estratégia adotada por Petro é a mesma de outros ex-presidentes de países sul-americanos, citando como exemplos Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolívia) e Rafael Correa (Equador).

"Aumentar excessivamente o salário mínimo, aliado a um crescimento econômico medíocre, é um ato irresponsável que levará à perda de empregos formais, à falência de milhares de empresas e causará efeitos inflacionários", iniciou Duque.

"Eles se autodenominam ‘progressistas’, mas na verdade empobrecem a população porque afugentam investimentos, destroem os criadores de empregos e enchem a sociedade de trabalhadores informais", completou.

Colômbia Gustavo Petro Salário Mínimo

x