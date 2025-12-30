Fim da guerra, Trump doente e mais: veja previsões xamânicas para 2026

- Foto: Daniel Torok | Official White House

Um grupo de 12 xamãs e curandeiros oriundos do Peru, se reuniu na praia de Água Dulce, em Lima, nesta segunda-feira, 29. No local, trajando roupas cerimoniais tradicionais coloridas, eles realizaram um ritual de Ano Novo com previsões para 2026.

Durante a cerimônia, os religiosos construíram um altar com fotografias de líderes mundiais, incluindo os presidentes Donald Trump (Estados Unidos), Nicolás Maduro (Venezuela), Vladimir Putin (Rússia), Xi Jinping (China) e Volodymyr Zelenskiy (Ucrânia). O pedestal estava cercado por flores, folhas de coca, crânios e incenso queimando.

Veja as principais previsões:

Dentre as previsões para 2026, eles incluíram a derrota do presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Além disso, ao agitarem flores sobre o pôster de Trump, eles previram uma grave doença para o presidente dos EUA.

Já para a Rússia e Ucrânia, a visão é positiva. Os religiosos acreditam que o conflito terminará e os países hastearão a bandeira da paz.

Para o Peru, a previsão é de que a líder da oposição peruana, Keiko Fujimori, será presidente em 2026.