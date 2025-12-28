MUNDO
Zelensky e Trump buscam acordo final de paz em encontro na Flórida
Encontro é visto como passo decisivo para encerrar conflito com a Rússia
Por Rodrigo Tardio
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, desembarcou em Miami neste domingo, 28, para uma reunião de cúpula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
O encontro, que ocorre em Palm Beach, é visto como um passo decisivo para encerrar o conflito com a Rússia, em um momento de escalada nos bombardeios contra Kiev e pressão sobre as defesas ucranianas.
Leia Também:
A pauta principal é a consolidação de um plano de paz que resolva o impasse sobre as disputas territoriais. Zelensky afirmou que pretende discutir especificamente o status da região de Donbass e a segurança da usina nuclear de Zaporizhzhia, pontos sensíveis para a soberania ucraniana.
Avanço diplomático
O encontro marca uma mudança de postura deDonald Trump, que interrompeu suas férias para receber o líder ucraniano. Anteriormente, o presidente americano havia condicionado reuniões presenciais à existência de uma proposta concreta de acordo.
A intermediação foi conduzida por Steve Witkoff, enviado especial para assuntos externos, e Jared Kushner, genro de Trump, que têm trabalhado diretamente na redação dos termos de cessar-fogo.
Consenso
Fontes da Casa Branca e do governo ucraniano indicam que a diplomacia está na fase final. Segundo autoridades americanas, cerca de 90% dos termos do acordo de paz já foram acordados entre as partes.
O número foi confirmado por Zelensky na última sexta-feira, 26, elevando a expectativa de que o encontro deste domingo possa resultar em um anúncio histórico para o fim das hostilidades no Leste Europeu.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes