Zelensky e Trump buscam acordo final de paz em encontro na Flórida

Zelensky afirmou que pretende discutir especificamente o status da região de Donbass - Foto: Reprodução | Facebook

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, desembarcou em Miami neste domingo, 28, para uma reunião de cúpula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O encontro, que ocorre em Palm Beach, é visto como um passo decisivo para encerrar o conflito com a Rússia, em um momento de escalada nos bombardeios contra Kiev e pressão sobre as defesas ucranianas.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A pauta principal é a consolidação de um plano de paz que resolva o impasse sobre as disputas territoriais. Zelensky afirmou que pretende discutir especificamente o status da região de Donbass e a segurança da usina nuclear de Zaporizhzhia, pontos sensíveis para a soberania ucraniana.

Avanço diplomático

O encontro marca uma mudança de postura deDonald Trump, que interrompeu suas férias para receber o líder ucraniano. Anteriormente, o presidente americano havia condicionado reuniões presenciais à existência de uma proposta concreta de acordo.

A intermediação foi conduzida por Steve Witkoff, enviado especial para assuntos externos, e Jared Kushner, genro de Trump, que têm trabalhado diretamente na redação dos termos de cessar-fogo.

Consenso

Fontes da Casa Branca e do governo ucraniano indicam que a diplomacia está na fase final. Segundo autoridades americanas, cerca de 90% dos termos do acordo de paz já foram acordados entre as partes.

O número foi confirmado por Zelensky na última sexta-feira, 26, elevando a expectativa de que o encontro deste domingo possa resultar em um anúncio histórico para o fim das hostilidades no Leste Europeu.