POLÍTICA
POLÍTICA

Trump lança ataques contra Estado Islâmico na Nigéria

Os ataques foram os primeiros de forças americanas na Nigéria durante o governo do presidente

Redação

Por Redação

26/12/2025 - 11:58 h
O presidente dos EUA prometeu novos ataques
O presidente Donald Trump lançou uma ostensiva no Noroeste da Nigéria contra o Estado Islâmico (EI) e prometeu novos ataques mortais se os militares continuarem matando cristãos.

"Já havia alertado esses terroristas que eles pagariam caro se não parassem com o massacre de cristãos. Foi o que aconteceu nesta noite", publicou Trump, na plataforma Truth Social.

O presidente ressaltou que "o Departamento de Guerra realizou vários ataques perfeitos" contra alvos do Estado Islâmico no dia do Natal. O comando militar americano na África publicou no X que realizou um ataque "a pedido das autoridades nigerianas que matou vários terroristas do EI".

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, elogiou na mesma plataforma a disposição do seu departamento em agir na Nigéria, e disse que estava "agradecido pelo apoio e pela cooperação do governo nigeriano".

Os ataques foram os primeiros de forças americanas na Nigéria durante o governo Trump, que criticou o país africano em outubro, ao afirmar que os cristãos enfrentavam ali "uma ameaça existencial" equivalente a um genocídio.

*Com informações da AFP

x