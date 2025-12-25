PRÊMIO MÁXIMO
Sortudo fatura quase R$ 8 bilhões em sorteio de Natal
Ganhador vai poder escolher entre parcelas anuais ou pagamento imediato
Por Rodrigo Tardio
Um único bilhete vendido no estado do Arkansas acertou as seis dezenas da Powerball na noite da última quarta-feira, 24, garantindo um prêmio de US$ 1,817 bilhão. O sorteio, realizado pouco antes da meia-noite, encerrou uma sequência de acumulados que mobilizou apostadores em todo o país após ninguém vencer o concurso de segunda-feira.
Os números sorteados foram 4 – 25 – 31 – 52 – 59, com a Powerball 19. De acordo com a organização da loteria, a probabilidade matemática de acerto do prêmio principal é de uma em 292,2 milhões.
Leia Também:
Esta é a segunda vez na história que o Arkansas registra um vencedor do prêmio máximo da Powerball — a primeira ocorreu há 15 anos, em 2010. Além do grande vencedor, o sorteio de quarta-feira gerou nove novos milionários em outros estados, que acertaram cinco dezenas e reivindicaram prêmios secundários de US$ 1 milhão cada.
Opções de recebimento
O detentor do bilhete premiado, que custou US$ 2, terá agora duas opções para o resgate da fortuna. Caso opte pelo valor integral de US$ 1,8 bilhão, o montante será pago em parcelas anuais ao longo de 29 anos. A alternativa é o pagamento em cota única, que totaliza cerca de US$ 835 milhões. Ambos os valores sofrem incidência de impostos federais e estaduais.
Contexto histórico
O montante de quarta-feira só é superado pelo recorde mundial de US$ 2,04 bilhões, estabelecido na Califórnia em 2022. Recentemente, em setembro de 2024, dois bilhetes (Missouri e Texas) dividiram US$ 1,787 bilhão.
O sorteio reafirma a tradição de prêmios volumosos no período de fim de ano. Historicamente, o prêmio principal da Powerball já foi conquistado uma vez na véspera de Natal (2011) e em quatro ocasiões no dia de Natal.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes