Sortudo fatura quase R$ 8 bilhões em sorteio de Natal

Ganhador vai poder escolher entre parcelas anuais ou pagamento imediato

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

25/12/2025 - 16:20 h
Probabilidade matemática de acerto do prêmio principal é de uma em 292,2 milhões -

Um único bilhete vendido no estado do Arkansas acertou as seis dezenas da Powerball na noite da última quarta-feira, 24, garantindo um prêmio de US$ 1,817 bilhão. O sorteio, realizado pouco antes da meia-noite, encerrou uma sequência de acumulados que mobilizou apostadores em todo o país após ninguém vencer o concurso de segunda-feira.

Os números sorteados foram 4 – 25 – 31 – 52 – 59, com a Powerball 19. De acordo com a organização da loteria, a probabilidade matemática de acerto do prêmio principal é de uma em 292,2 milhões.

Esta é a segunda vez na história que o Arkansas registra um vencedor do prêmio máximo da Powerball — a primeira ocorreu há 15 anos, em 2010. Além do grande vencedor, o sorteio de quarta-feira gerou nove novos milionários em outros estados, que acertaram cinco dezenas e reivindicaram prêmios secundários de US$ 1 milhão cada.

Opções de recebimento

O detentor do bilhete premiado, que custou US$ 2, terá agora duas opções para o resgate da fortuna. Caso opte pelo valor integral de US$ 1,8 bilhão, o montante será pago em parcelas anuais ao longo de 29 anos. A alternativa é o pagamento em cota única, que totaliza cerca de US$ 835 milhões. Ambos os valores sofrem incidência de impostos federais e estaduais.

Contexto histórico

O montante de quarta-feira só é superado pelo recorde mundial de US$ 2,04 bilhões, estabelecido na Califórnia em 2022. Recentemente, em setembro de 2024, dois bilhetes (Missouri e Texas) dividiram US$ 1,787 bilhão.

O sorteio reafirma a tradição de prêmios volumosos no período de fim de ano. Historicamente, o prêmio principal da Powerball já foi conquistado uma vez na véspera de Natal (2011) e em quatro ocasiões no dia de Natal.

