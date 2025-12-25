Benção de Natal: Papa Leão XIV pede paz e superação de conflitos

O papa Leão XIV celebrou sua primeira missa de Natal - Foto: Reprodução/Vatican Media

O Papa Leão XIV proferiu a tradicional bênção “Urbi et Orbi” (“À cidade e ao mundo”) na Praça de São Pedro, nesta manhã de Natal, 25. Em um discurso focado na superação de conflitos globais, o pontífice destacou que a paz não é apenas uma ausência de guerra, mas uma responsabilidade que começa no reconhecimento das próprias falhas.

Segundo o Santo Padre, Jesus Cristo é o caminho para vencer o ódio através do amor misericordioso. "Ele é a nossa paz: Aquele que venceu a inimizade com o amor de Deus", afirmou ao ler sua mensagem para milhares de fiéis.

O ponto central da mensagem deste ano foi a autorresponsabilidade. O Papa Leão XIV provocou os fiéis a olharem para si mesmos antes de apontarem culpados para os problemas do mundo.

"Se cada um de nós, em vez de acusar os outros, reconhecesse em primeiro lugar as próprias falhas e se colocasse no lugar dos que sofrem, o mundo mudaria", ressaltou o religioso.

Para o pontífice, o diálogo e a solidariedade com os mais fracos e oprimidos são as ferramentas essenciais para superar conflitos que vão desde o âmbito pessoal até o internacional.

Apelo pelas zonas de conflito e América Latina

O Papa dedicou parte importante do seu discurso às regiões devastadas pela guerra e instabilidade política. Ele enviou uma saudação especial aos cristãos do Oriente Médio, mencionando o sentimento de impotência das populações perante as dinâmicas de poder em Israel, Palestina, Líbano e Síria.

Outros pontos destacados na mensagem foram:

África: Pedidos de consolação para as vítimas de guerras esquecidas no Sudão, Mali e República Democrática do Congo.

Pedidos de consolação para as vítimas de guerras esquecidas no Sudão, Mali e República Democrática do Congo. América Latina: Um apelo direto aos líderes políticos para que priorizem o bem comum e o diálogo, deixando de lado preconceitos ideológicos.

Um apelo direto aos líderes políticos para que priorizem o bem comum e o diálogo, deixando de lado preconceitos ideológicos. Calamidades naturais: Solidariedade às populações do Sul asiático e da Oceania atingidas por desastres climáticos.

Reconciliação entre as nações

Ao final de sua mensagem, Leão XIV implorou pela restauração de antigas amizades entre países e pela reconciliação de povos divididos. O Papa concluiu reforçando o empenho comum em socorrer quem sofre, pedindo que o nascimento de Jesus inspire ações concretas de justiça e segurança duradoura.