LEVI VASCONCELOS
COLUNA

Levi Vasconcelos

Por Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Vinicius

Publicado quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 10:28 h

Nazaré das Farinhas quer o Jesus de Nazaré o Natal

Nazaré das Farinhas aposta no turismo religioso para se repaginar em 2026

Cristo de Nazaré de 15 metros
Cristo de Nazaré de 15 metros -

Nazaré das Farinhas, no Recôncavo Sul, assim chamada por pequenas lutas da independência da Bahia fornecia farinha para as tropas que expulsaram os portugueses, corre atrás de se repaginar mirando o Natal.

Carlos Benon Sampaio, o Benon (PSD), prefeito, diz que herdou uma herança lá não muito boa. E cita: – Imagine que este ano eu paguei o 13º aos servidores municipais. Simplesmente é a 1ª vez na história que isso acontece. Benon diz que primeiro é driblar os problemas e depois botar o pé na estrada.

Nazaré tem todos os ingredientes para se tornar um dos grandes destinos religiosos do Brasil, revenciando o ciclo de Jesus Cristo, do Natal até o calvário. O Cristo de Nazaré, 15 metros, soma forças com a Feira dos Caxixis para fazer da cidade novo nicho do turismo.

VIA CRUCIS – No Natal, ele tem a imagem de Jesus, com 15 metros de altura, obra do artista plástico Félix Sampaio, inaugurada no início do ano 2000. Na Semana Santa, tem a tradicional Feira dos Caxixis.

O Cristo de Nazaré foi idealizado pelo ex-prefeito Clóvis Figueiredo (falecido em 2008), que numa visita ao Rio de Janeiro viu o Cristo Redentor e resolveu trazê-lo para cá.

Agora, 25 anos depois, o Cristo está abandonado. – Nossa ideia é resgatar toda a trajetória, com a Via Crucis também. Ao longo do caminho até o Morro do Silêncio, onde fica a imagem, há esculturas com as paradas até o calvário que ele luta para recuperar.

CAUTELA – Benon está correndo atrás da ministra Margareth Menezes (Cultura) e também do governador Jerônimo para apadrinhar o projeto. Ressalva que está determinado, mas lembra que 2026 é ano eleitoral, estadual e federal, por conta disso caminha com cautela.

Ele ressalta: no mix dos points abandonados da cidade também está a feira livre.

IGREJAS – E também tem as Igrejas, em torno de sete, todas precisando de ajuda, segundo o padre Nivaldo Oliveira, da Paróquia de Nossa Senhora da Purificação, que idealizou a caminhada Ilumina Nazaré.

Diz Benon que, embora a caminhada esteja começando, fundamental é que se sabe o caminho a seguir. É uma longa e difícil caminhada, mas o caminho é único. E quando assim o é, só resta botar o pé na estrada. Clóvis Figueiredo, o pai da ideia do Cristo de Nazaré. Benon: ‘Vamos fazer de Nazaré um nicho turístico’.

REGISTROS

Prejuízo à direita

A Alpargatas, dona das sandálias Havaianas, perdeu R$ 152 milhões, por conta do comercial com a atriz Fernanda Torres, no qual ela diz que não deseja que se comece 2026 “com o pé direito”. A direita entendeu como viés político e caiu matando, com os Bolsonaro à frente.

Margareth Costa

Governistas na Alba aplaudem a indicação por Lula da desembargadora Margareth Rodrigues Costa, do TRT-5, na Bahia, para ocupar a vaga do ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que se aposentou no Tribunal Superior do Trabalho (TST). O deputado Robinson Almeida (PT) diz que ela merece, a Bahia também.

Natal Pet

O deputado José de Arimatéia (Republicanos), que está no sexto mandato e desde o primeiro realiza a campanha Natal Solidário Pet, arrecadou este ano 2,5 toneladas de alimentos, entre capital, Feira e Camaçari: “Mais que toneladas, fica o respeito pela vida”.

Balbino e Carmem

O deputado estadual Niltinho (PP) propôs projeto na Alba para trocar o nome do Colégio Estadual Antônio Balbino pelo da ex-prefeita Carmem Gandarela Guedes, falecida em 2019.

