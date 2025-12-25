Nazaré das Farinhas quer o Jesus de Nazaré o Natal

Cristo de Nazaré de 15 metros - Foto: Reprodução

Nazaré das Farinhas, no Recôncavo Sul, assim chamada por pequenas lutas da independência da Bahia fornecia farinha para as tropas que expulsaram os portugueses, corre atrás de se repaginar mirando o Natal.

Carlos Benon Sampaio, o Benon (PSD), prefeito, diz que herdou uma herança lá não muito boa. E cita: – Imagine que este ano eu paguei o 13º aos servidores municipais. Simplesmente é a 1ª vez na história que isso acontece. Benon diz que primeiro é driblar os problemas e depois botar o pé na estrada.

Nazaré tem todos os ingredientes para se tornar um dos grandes destinos religiosos do Brasil, revenciando o ciclo de Jesus Cristo, do Natal até o calvário. O Cristo de Nazaré, 15 metros, soma forças com a Feira dos Caxixis para fazer da cidade novo nicho do turismo.

VIA CRUCIS – No Natal, ele tem a imagem de Jesus, com 15 metros de altura, obra do artista plástico Félix Sampaio, inaugurada no início do ano 2000. Na Semana Santa, tem a tradicional Feira dos Caxixis.

O Cristo de Nazaré foi idealizado pelo ex-prefeito Clóvis Figueiredo (falecido em 2008), que numa visita ao Rio de Janeiro viu o Cristo Redentor e resolveu trazê-lo para cá.

Agora, 25 anos depois, o Cristo está abandonado. – Nossa ideia é resgatar toda a trajetória, com a Via Crucis também. Ao longo do caminho até o Morro do Silêncio, onde fica a imagem, há esculturas com as paradas até o calvário que ele luta para recuperar.

CAUTELA – Benon está correndo atrás da ministra Margareth Menezes (Cultura) e também do governador Jerônimo para apadrinhar o projeto. Ressalva que está determinado, mas lembra que 2026 é ano eleitoral, estadual e federal, por conta disso caminha com cautela.

Ele ressalta: no mix dos points abandonados da cidade também está a feira livre.

IGREJAS – E também tem as Igrejas, em torno de sete, todas precisando de ajuda, segundo o padre Nivaldo Oliveira, da Paróquia de Nossa Senhora da Purificação, que idealizou a caminhada Ilumina Nazaré.

Diz Benon que, embora a caminhada esteja começando, fundamental é que se sabe o caminho a seguir. É uma longa e difícil caminhada, mas o caminho é único. E quando assim o é, só resta botar o pé na estrada. Clóvis Figueiredo, o pai da ideia do Cristo de Nazaré. Benon: ‘Vamos fazer de Nazaré um nicho turístico’.

REGISTROS

Prejuízo à direita

A Alpargatas, dona das sandálias Havaianas, perdeu R$ 152 milhões, por conta do comercial com a atriz Fernanda Torres, no qual ela diz que não deseja que se comece 2026 “com o pé direito”. A direita entendeu como viés político e caiu matando, com os Bolsonaro à frente.

Margareth Costa

Governistas na Alba aplaudem a indicação por Lula da desembargadora Margareth Rodrigues Costa, do TRT-5, na Bahia, para ocupar a vaga do ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que se aposentou no Tribunal Superior do Trabalho (TST). O deputado Robinson Almeida (PT) diz que ela merece, a Bahia também.

Natal Pet

O deputado José de Arimatéia (Republicanos), que está no sexto mandato e desde o primeiro realiza a campanha Natal Solidário Pet, arrecadou este ano 2,5 toneladas de alimentos, entre capital, Feira e Camaçari: “Mais que toneladas, fica o respeito pela vida”.

Balbino e Carmem

O deputado estadual Niltinho (PP) propôs projeto na Alba para trocar o nome do Colégio Estadual Antônio Balbino pelo da ex-prefeita Carmem Gandarela Guedes, falecida em 2019.