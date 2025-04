Feira dos Caxixis, a tradição que sacode Nazaré, agora com o Cristo

Feira dos Caxixis - Foto: Divulgação

A Feira dos Caxixis entra em cena na Semana Santa com um diferencial: deixou de ser um evento de Nazaré das Farinhas, no Recôncavo, para tornar-se da Bahia, pela secular tradição, mais de 300 anos acontecendo sem parar.

Quem assim interpreta é o vereador Júnior Figueiredo (PSDB), no quinto mandato.

– É a nossa grande festa, movimenta a cultura, turbina a economia, não só nossa, mas de toda a região.

A feira é em Nazaré mas os oleiros que trabalham com o barro fabricando utensílios e artesanato vêm de Maragogipinho, no vizinho município de Aratuípe. Este ano são 208 e Davi Lima, presidente da Associação de Auxílio Mútuo dos Oleiros de Maragogipinho (AAMOM) diz que a história é interconectada.

– É uma tradição de Nazaré e nossa também. Todos os oleiros são de Maragogipinho. E a Prefeitura de Aratuípe entra no apoio.

Afro-indígena –Diz Davi que desde sempre a Feira dos Caxixis, que é um reflexo direto da cultura afro-indígena, é realizada na Semana Santa, fruto da influência dos padres que no início estimularam o evento.

Mas Nazaré, que apesar de ter o nome da terra em que Jesus Cristo nasceu, e sediar o evento na Semana Santa, não tinha Cristo. Ganhou um no fim de 1999 quando o ex-prefeito Clóvis Figueiredo mandou fazer o que hoje lá está. Júnior, sobrinho dele, diz que é sucesso total.

– A visitação só cresce. A Feira dos Caxixis e o Cristo perenizam Nazaré na Semana Santa.

Lajedinho fica sem o peixe da Sexta Santa por mera picuinha

Nos quatro cantos da Bahia prefeitos estão distribuindo para o povão o peixe da Sexta Santa. Em Catu, por exemplo, houve até protestos, porque ‘só veio cabeça e rabo’, mas em Lajedinho, na Chapada, um pequeno município com 3,5 mil habitantes, não vai ter nada.

Também lá a prática já é tradição, mas os adversários do prefeito Antonio Mário (PSD) entenderam a prática como ação eleitoreira e o ex-prefeito Marcos Mota entrou na Justiça.

Resultado: por precaução, o prefeito cancelou a distribuição de cinco toneladas e meia de pescado que beneficiaria 1.050 famílias, criando um enorme furdunço na cidade.

Curioso é que Marcos Mota foi prefeito eleito em 2016 com apoio do próprio Antonio Mário. Em 2020 ele não quis disputar a reeleição, mas ano passado os dois bateram chapa, Mário ganhou, e Marcos virou um calo.

Engomadeira pára a Uneb

A morte da estudante Ana Luiza esta semana na Engomadeira, vítima de uma bala perdida numa ação policial, agitou tanto o bairro que reverberou na Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

É que o campus principal da Uneb, onde está a reitoria, fica em frente à entrada da Engomadeira. Resultado: as aulas foram suspensas e só voltam terça-feira. Alguns alunos lamentam, principalmente pelas refeições diárias.

Na Alba, Meio Ambiente vira uma Comissão inócua

Esvaziada na gestão passada por ser presidida pelo deputado Leandro de Jesus (PL), bolsonarista, a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, agora presidida pelo deputado José de Arimatéia (Republicanos), está mesmo devagar quase parando, mais para parando.

Ele tentou reunir ontem, mais uma vez sem sucesso. E se confessa decepcionado. Ou melhor, que a pegada é a mesma de Leandro.

– Parece até uma retaliação. São questões ambientais importantes e só porque eu sou da oposição os projetos não avançam?

Um dos projetos encalhados é o do deputado Euclides Fernandes (PT), que proíbe jogar lixo nas estradas e seus entornos.

REGISTROS

Crônicas de Franciel 1

O jornalista Franciel Cruz lança segunda, dia 21, no Clube da Assalba, em Itapuã, Tá pensando que tudo é futebol?, o seu segundo livro. Em 49 textos bem humorados ele pauta os descaminhos sobre o jogo da bola e da vida, como diz o também jornalista Alex-sandro Santos, o Tarta.

Crônicas de Franciel 2

O jornalista e também escritor Douglas Ceconello diz que ‘Franciel é mestre na arte de fingir que vai para um lado e sai para o outro: ameaça que vai falar sobre as desventuras do mitológico zagueiro Pedro 500 ou sobre a energia ancestralmente poderosa do santuário do Barradão, mas na verdade está nos chamando para conversar’.

Fundação Hansen

O engenheiro eletricista Ariosto Luz é o novo presidente da Fundação Hansen Bahia, em Cachoeira. ‘É uma honra estar à frente de uma obra dessa relevância’, diz ele, que substitui Dinalva Melo Nascimento.

Em Taipu de fora

A Prefeitura de Maraú começou a derrubar imóveis construídos irregularmente em Taipú de Fora. A ação resulta de decisão da Justiça a pedido do MP, por entender que os locais são áreas públicas.