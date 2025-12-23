Ottinho foi fácil, mas Josias Gomes passou com algumas controvérsias

Deputado federal Josias Gomes (PT) foi indicado para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) - Foto: Divulgação | Câmara dos Deputados

Na última sessão de 2025, ontem, a Assembleia da Bahia apreciou e aprovou 93 matérias, mas duas delas, o carimbo do governador Jerônimo Rodrigues para os deputados federais Otto Alencar Filho (PSD) eJosias Gomes (PT) irem para o Tribunal de Contas do Estado (TCE), chamaram a atenção.

Ottinho passou fácil, 43 deputados disseram “sim” e um se absteve. Mas, com Josias, o primeiro a entrar em pauta, foram 39 “sim” e quatro “não”. Primeiro, o deputado Diego Castro (PL), bolsonarista; depois, o líder da oposição, Tiago Correia (PSDB), pediram que ele aguardasse já que há uma decisão judicial que questiona o direito à vaga.

A deputada Ivana Bastos (PSD), foi objetiva: “A Alba não foi notificada de nada”. O líder governista, Rosemberg Pinto (PT), diz que a decisão em a preço fala em posse, nada de votação.

NO STF – A decisão “em apreço” é da desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus, da Seção Cível de Direito Público do TJBA, que determina a manutenção da paralisação do feito até o julgamento final da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) pelo STF.

A tal ação foi movida pela Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon). Em setembro de 2024, morreu o conselheiro Pedro Lino. A Audicon alega que a indicação de “estranho à categoria de auditor”, como ele era, é ilegal, mas o governo diz que, hoje, não tem auditor para ser nomeado, o que seria resolvido com concurso.

Então, nomeia Josias agora e adiante os auditores indicam outro. Ou seja, Josias espera o STF.

No Jequitinhonha, a liberação da ponte teve fogos e foguetes

Caminhões transportam de 3 a 74 toneladas. Considera-se carga pesada a partir de 23 toneladas. Foi por isso que a liberação da ponte sobre o Jequitinhonha foi recebida com festa pelos caminhoneiros como Adilson Souza, de Feira de Santana, motorista que vive a vida entre Bahia, Rio e São Paulo:

– Andar por lá estava complicado. Muitos perderam os caminhões, um ambiente muito parecido com o inferno.

A deputada Cláudia Oliveira (PSD), que foi prefeita de Porto Seguro e sempre atuou na causa, atacando a situação dos motoristas, diz estar aliviada.

– Estávamos no caos. Era simplesmente lamentável, não dava para calar. Agora foi feita a liberação, tudo bem, mas já era tempo. A liberação foi anunciada pelo próprio Jerônimo.

Jornalistas, lá, dizem que o Jequitinhonha traz alegrias desde Minas, e aqui botam uma carga nas costas ele.

E a cebola já tem sua capital

No pacote de projetos que a Alba aprovou ontem, tem um que chama a atenção. João Dourado, na região de Irecê, virou a Capital da Cebola.

A proposta foi do deputado Ricardo Rodrigues (PSD), ex-prefeito de Lapão, também na região de Irecê, que diz ser a cebola produzida em João Dourado, além da fartura, que coloca o município como um dos maiores produtores do Brasil, de altíssima qualidade.

Na Península de Maraú, o verão chegou de cara feia

Moradores de Barra Grande, na Península de Maraú, uma joia turística, até preparam um protesto contra o que chamam de ‘truculências do prefeito’ no primeiro dia do verão, mas um forte temporal desabou na área, da madrugada do domingo até o meio-dia – disseram que era “o céu chorando”’.

O prefeito Ravan Santos Silva, médico conhecido como Dr. Ravan, proibiu pesca de linha na ponte, exige alvará de ambulantes para a venda na praia e, na comunidade, proibiu garrafas de vidro com prazo de 120 dias para adaptação, e também quadriciclos no transporte de turistas. Um dono de quadriciclo resume o drama:

– Ele simplesmente tirou o nosso ganha-pão, sem aviso prévio, sem conversa, sem nada...

REGISTROS

Tonho Dionorina

Festejado como o maior reggaeman feirense, o cantor, compositor e violonista Tonho Dionorina, 73 anos, deu um susto na Princesa do Sertão, ao internar-se no Hospital Clériston Andrade, mas voltou para casa ontem. Amigos diz em que agora ele só pensa no Carnaval de Salvador.

Wagner Moura

Wagner Moura apareceu favoritoaoOscar2026, para Melhor Ator, na revista americana The Hollywood Reporter, pela atuação no filme Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. Na Ufba, a notícia bateu bem. Wagner é jornalista, estudou lá e formou-se pela Facom.

Paulo César

Paulo César, ex-prefeito de Alagoinhas, que era governo, mudou para oposição, está voltando aos braços governistas. Filiou-se ao MDB e vai se candidatar a deputado estadual em 2026. É mais uma pancada na base de ACM Neto.

Leandro e Fernanda

Leandro de Jesus (PL), deputado estadual, bolsonarista, apareceu em vídeo cortando uma sandália Havaianas. Motivo: a marca lançou a campanha de fim de ano com a atriz Fernanda Torres. A ideia é não dar canja a quem agride os valores da direita’.

