FIM DA GUERRA?

Trump diz que Ucrânia terá fortes garantias de segurança em um acordo

Presidente americano considerou que as negociações estão em sua "fase final".

AFP

Por AFP

28/12/2025 - 17:41 h | Atualizada em 28/12/2025 - 18:08
Donald TrUmp e Volodimir Zelensky se encontraram neste domingo, 28, em Mar-a-Lago, na Flórida.
Donald TrUmp e Volodimir Zelensky se encontraram neste domingo, 28, em Mar-a-Lago, na Flórida.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou, neste domingo (28), que a Ucrânia contará com "fortes" garantias de segurança caso prospere um plano para pôr fim a guerra iniciada há quatro anos, após a invasão do país pela Rússia.

Leia Também:

Zelensky e Trump buscam acordo final de paz em encontro na Flórida
Putin sinaliza acordo territorial para encerrar conflito com Ucrânia
China e Rússia sobem o tom e reforçam apoio à Venezuela contra os EUA

"Haverá garantias de segurança. Serão fortes. E os países europeus estão muito envolvidos", disse Trump ao receber seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, em sua residência de Mar-a-Lago, na Flórida, para dialogar sobre um novo plano para encerrar o conflito.

O presidente americano considerou que as negociações estão em sua "fase final". E acrescentou que não há uma data limite para este processo e que o objetivo é acabar com a guerra.

Tags:

Donald Trump Rússia Ucrânia Volodimir Zelensky

Ver todas

