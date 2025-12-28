Trump diz que Ucrânia terá fortes garantias de segurança em um acordo

Donald TrUmp e Volodimir Zelensky se encontraram neste domingo, 28, em Mar-a-Lago, na Flórida. - Foto: Jim Watson / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou, neste domingo (28), que a Ucrânia contará com "fortes" garantias de segurança caso prospere um plano para pôr fim a guerra iniciada há quatro anos, após a invasão do país pela Rússia.

"Haverá garantias de segurança. Serão fortes. E os países europeus estão muito envolvidos", disse Trump ao receber seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, em sua residência de Mar-a-Lago, na Flórida, para dialogar sobre um novo plano para encerrar o conflito.

O presidente americano considerou que as negociações estão em sua "fase final". E acrescentou que não há uma data limite para este processo e que o objetivo é acabar com a guerra.