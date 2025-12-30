Menu
FIM!

Após Zé Felipe, mãe de Virginia anuncia fim de relacionamento

Margareth Serrão contou detalhes sobre o término nas redes sociais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

30/12/2025 - 15:51 h
Os dois estavam juntos há 11 meses
Os dois estavam juntos há 11 meses -

Margareth Serrão usou suas redes sociais para anunciar o fim de seu relacionamento com Danilo Nascimento nesta terça-feira, 30. Mãe da influenciadora Virginia Fonseca, ela publicou uma nota em seu perfil do Instagram e explicou o motivo do término.

“Gostaria de compartilhar com vocês que eu e o Danilo decidimos terminar nosso relacionamento de forma amigável e respeitosa. Tivemos momentos muito felizes juntos, cheios de aprendizado e de muita gratidão por tudo que vivemos”, iniciou a famosa.

“Mas agora sentimos que é hora de seguir caminhos diferentes. Continuaremos desejando o melhor um ao outro e assim será”, completou Margareth, que é 21 anos mais velha que o ex-namorado.

Na publicação, ela ainda aproveitou para a agradecer o carinho dos fãs e da família de Danilo ao longo destes 11 meses de namoro. “Agradecemos o carinho e o respeito, e pedimos respeito e empatia a este momento. Afinal, encerrar um relacionamento nunca é fácil. Obrigada Danilo, família e amigos por tudo. Que Deus abençoe e cuide sempre da vida de vocês”, concluiu.

O que chama atenção é que o anúncio foi feito menos de 24 horas depois do fim do relacionamento do cantor Zé Felipe, ex-marido de Virginia Fonseca, com a cantora Ana Castela. Os artistas estavam juntos desde agosto, cerca de dois meses depois do anúncio da separação com a loira.

Pronunciamento Danilo

Danilo Nascimento também usou seu perfil do Instagram para se pronunciar sobre o fim do relacionamento. O sanfoneiro publicou uma mensagem de agradecimento para Margareth Serrão e deixou claro que o romance terminou, mas o carinho não.

“Quero agradecer os 11 meses que vivemos juntos. 11 meses de muita alegria. Ninguém nunca me fez sorrir como você. Não tenho absolutamente nada a reclamar”, escreveu ele, que pediu a mãe de Virginia em namoro durante sua festa de aniversário.

x