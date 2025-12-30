Mãe de Zé Felipe toma atitude após filho terminar com Ana Castela

Relacionamento de Zé Felipe e Ana Castela chegou ao fim na segunda-feira, 29 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha, passou a madrugada desta terça-feira, 30, em oração após o relacionamento do seu filho com a cantora Ana Castela chegar ao fim.

Ela publicou um story às 3h06, dizendo estar “em oração”. A publicação veio horas após Zé anunciar o fim do namoro de dois meses com Ana.

Fim do namoro relâmpago

A relação entre Zé Felipe e Ana Castela começou a chamar a atenção do público no fim de setembro, quando a cantora passou alguns dias no Pantanal ao lado da família do artista. A viagem foi suficiente para despertar comentários nas redes e levantar dúvidas sobre uma possível aproximação além da amizade.

Com o passar dos dias, novas imagens e trocas públicas nas redes sociais reforçaram os rumores. Apesar das aparições frequentes juntos, parte do público acreditava que tudo poderia estar ligado à divulgação do single "Sua Boca Mente".

Já em outubro, os dois passaram a aparecer em registros mais íntimos, com abraços e clima de romance, embora evitassem confirmar oficialmente o namoro. Pouco tempo depois, Ana Castela declarou que não havia nada sendo escondido e garantiu estar "muito feliz", mesmo diante da pressão e das interpretações feitas na internet.

A situação ganhou ainda mais destaque durante a participação do casal no Domingo Legal, exibido pelo SBT em 19 de outubro. Ao ser questionada por Celso Portiolli sobre o status da relação, Ana respondeu: "Eu não sei de nada, eu tô pronta, preparada e querendo dar uma tortada na cara do Zé". Diante da insistência do apresentador, ela completou: "Eu e o Zé estamos nos conhecendo". Após o pedido de Portiolli, os dois demonstraram certa resistência, mas acabaram trocando um selinho, momento que rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

Durante cerca de três meses de aparições públicas, Zé Felipe e Ana mantiveram uma postura carinhosa online, com declarações e interações frequentes. Em uma dessas ocasiões, o cantor publicou uma foto ao lado da artista acompanhada da frase "amo você".

Em dezembro, no dia 22, o casal esteve no Santuário Nacional de Aparecida. Eles participaram de uma missa e, ao final, receberam a bênção no altar principal. Em seguida, foram conduzidos a um espaço reservado, onde tocaram a réplica da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ana esteve acompanhada dos pais e da irmã.

As celebrações de fim de ano também foram compartilhadas. O Natal foi comemorado em uma fazenda de Leonardo, em Goiás, reunindo familiares de ambos, inclusive os filhos de Zé. Em clima de proximidade, os dois usaram roupas em tons de vermelho e foram vistos dançando juntos enquanto a mãe de Ana se apresentava em um palco montado para a ocasião.

O envolvimento entre Zé Felipe e Ana Castela aconteceu após o término do relacionamento do cantor com Virginia Fonseca, no início de 2025, e depois do fim do namoro instável da cantora com Gustavo Mioto, encerrado no ano anterior.