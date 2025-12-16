Influenciadora polemiza ao fazer piada sobre sexualidade de Ana Castela

Ana Castela não se manifestou sobre o assunto - Foto: Reprodução | Instagram

Vivi Wanderley se envolveu em uma polêmica após fazer uma piada sobre a sexualidade da cantora Ana Castela. A influenciadora gravou um vídeo ao lado de algumas amigas comentando sobre fatos que acreditam ser verdade, quando uma das jovens citou um nome, que foi associado a boiadeira.

“Eu tenho certeza de que (nome censurado) é sapatão”, disparou uma das amigas de Vivi. Em seguida, a famosa concordou com a afirmação da moça. “Meu Deus! Mas isso é verdade. Meu gaydar apita também”, disparou.

Apesar de não ter citado o nome da cantora sertaneja, internautas associaram a atribuição a ela, o que foi suficiente para Vivi receber uma série de ataques dos fãs da atual namorada do cantor Zé Felipe.

Retratação

Ciente da confusão causada pela brincadeira, Vivi publicou uma nota de retratação em seu perfil do Instagram nesta terça-feira, 16. A jovem alegou que não tinha intenção de machucar ninguém.

“Oi, pessoal, hoje estou vindo aqui falar de um assunto sério e lamentar que eu tenha participado de um momento com suposições inadequadas em tom de brincadeira sobre a vida de outras pessoas”, iniciou ela em seu texto.

“Não tenho problemas em reconhecer falhas, e apesar de ser uma pessoa brincalhona, acho muito importante entender quando erramos. A partir do apontamento de vocês pude repensar tudo isso e perceber que tem brincadeiras que não são de bom-tom. Peço desculpas pelo ocorrido e a todos os envolvidos”, completou.