CACHÊS MILIONÁRIOS
Ana Castela vai receber R$ 1,2 milhão em show de Réveillon
Cantora sertaneja está entre as atrações mais caras da virada do ano
Por Andrêzza Moura
Com cachês que chegam a R$ 1,2 milhão, o Réveillon de Brasília vai reunir grandes nomes da música nacional e evidenciar o alto investimento público na festa de fim de ano da capital. A Secretaria de Cultura do Distrito Federal tornou públicos os valores pagos aos cantores e bandas que integram a programação do Celebra 2026, evento que ocupará a Esplanada dos Ministérios e a Prainha entre os dias 31 de dezembro e 2 de janeiro.
Os maiores cachês do evento ficaram com as cantoras sertanejas Ana Castela Lauana Prado, ambas contratadas por R$ 1,2 milhão. Lauana será a principal atração da noite da virada, em 31 de dezembro, enquanto Ana Castela se apresentará no dia 1º de janeiro, já em 2026. A comemoração contará ainda com 12 minutos de queima de fogos, marcando a chegada do Ano-Novo na capital federal.
Na mesma noite do dia 31, o público também poderá acompanhar o show de Carlinhos Brown, contratado por R$ 750 mil. No dia seguinte, a programação segue com o grupo Calcinha Preta, que receberá R$ 690 mil, e com o cantor Murilo Huff, cujo cachê foi fixado em R$ 650 mil.
A agenda do Celebra 2026 inclui ainda atrações de menor porte, distribuídas entre a Esplanada e a Prainha. Pedro Paulo & Matheus se apresentam no dia 2 de janeiro, com cachê de R$ 120 mil. Já a Prainha recebe Nossa Galera, no dia 30 de dezembro, por R$ 80 mil, e UEL, no dia 31, por R$ 100 mil. Também fazem parte da programação Belluco, com cachê de R$ 80 mil, e Samuel Rocha, que receberá R$ 65 mil.
Todos os valores foram divulgados em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), publicada na sexta-feira, 26. As contratações ocorreram por inexigibilidade de licitação, modalidade prevista para casos em que a competição é considerada inviável, prática comum em eventos culturais de grande porte.
Valores dos cachês do Celebra 2026
- Lauana Prado (31/12, Esplanada): R$ 1,2 milhão
- Ana Castela (1º/1, Esplanada): R$ 1,2 milhão
- Carlinhos Brown (31/12, Esplanada): R$ 750 mil
- Calcinha Preta (1º/1, Esplanada): R$ 690 mil
- Murilo Huff (1º/1, Esplanada): R$ 650 mil
- Pedro Paulo & Matheus (2/1, Esplanada): R$ 120 mil
- UEL (31/12, Prainha): R$ 100 mil
- Nossa Galera (30/12, Prainha): R$ 80 mil
- Belluco (1º/1, Esplanada): R$ 80 mil
- Samuel Rocha (31/12, Esplanada): R$ 65 mil
