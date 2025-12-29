Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > VERÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CACHÊS MILIONÁRIOS

Ana Castela vai receber R$ 1,2 milhão em show de Réveillon

Cantora sertaneja está entre as atrações mais caras da virada do ano

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

29/12/2025 - 10:41 h
Ana Castela tem o cachê mais caros do Celebra 2026
Ana Castela tem o cachê mais caros do Celebra 2026 -

Com cachês que chegam a R$ 1,2 milhão, o Réveillon de Brasília vai reunir grandes nomes da música nacional e evidenciar o alto investimento público na festa de fim de ano da capital. A Secretaria de Cultura do Distrito Federal tornou públicos os valores pagos aos cantores e bandas que integram a programação do Celebra 2026, evento que ocupará a Esplanada dos Ministérios e a Prainha entre os dias 31 de dezembro e 2 de janeiro.

Os maiores cachês do evento ficaram com as cantoras sertanejas Ana Castela Lauana Prado, ambas contratadas por R$ 1,2 milhão. Lauana será a principal atração da noite da virada, em 31 de dezembro, enquanto Ana Castela se apresentará no dia 1º de janeiro, já em 2026. A comemoração contará ainda com 12 minutos de queima de fogos, marcando a chegada do Ano-Novo na capital federal.

Tudo sobre Verão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na mesma noite do dia 31, o público também poderá acompanhar o show de Carlinhos Brown, contratado por R$ 750 mil. No dia seguinte, a programação segue com o grupo Calcinha Preta, que receberá R$ 690 mil, e com o cantor Murilo Huff, cujo cachê foi fixado em R$ 650 mil.

A agenda do Celebra 2026 inclui ainda atrações de menor porte, distribuídas entre a Esplanada e a Prainha. Pedro Paulo & Matheus se apresentam no dia 2 de janeiro, com cachê de R$ 120 mil. Já a Prainha recebe Nossa Galera, no dia 30 de dezembro, por R$ 80 mil, e UEL, no dia 31, por R$ 100 mil. Também fazem parte da programação Belluco, com cachê de R$ 80 mil, e Samuel Rocha, que receberá R$ 65 mil.

Todos os valores foram divulgados em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), publicada na sexta-feira, 26. As contratações ocorreram por inexigibilidade de licitação, modalidade prevista para casos em que a competição é considerada inviável, prática comum em eventos culturais de grande porte.

Leia Também:

Conheça a Batekoo, festa baiana que virou símbolo da cultura preta
Morre Perry Bamonte, do The Cure, aos 65 anos
Frei Gilson atrai fiés e torna Salvador palco do turismo religioso

Valores dos cachês do Celebra 2026

  • Lauana Prado (31/12, Esplanada): R$ 1,2 milhão
  • Ana Castela (1º/1, Esplanada): R$ 1,2 milhão
  • Carlinhos Brown (31/12, Esplanada): R$ 750 mil
  • Calcinha Preta (1º/1, Esplanada): R$ 690 mil
  • Murilo Huff (1º/1, Esplanada): R$ 650 mil
  • Pedro Paulo & Matheus (2/1, Esplanada): R$ 120 mil
  • UEL (31/12, Prainha): R$ 100 mil
  • Nossa Galera (30/12, Prainha): R$ 80 mil
  • Belluco (1º/1, Esplanada): R$ 80 mil
  • Samuel Rocha (31/12, Esplanada): R$ 65 mil

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ano-Novo em Brasília artistas nacionais cachês de artistas Celebra 2026 eventos públicos fogos de artifício investimento público Réveillon de Brasília Secretaria de Cultura DF shows na Esplanada

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ana Castela tem o cachê mais caros do Celebra 2026
Play

VÍDEO: Ivete diz como conheceu Margareth Menezes: "Tesão nela"

Ana Castela tem o cachê mais caros do Celebra 2026
Play

Já é Carnaval? Timbalada leva multidão para o Farol da Barra

Ana Castela tem o cachê mais caros do Celebra 2026
Play

Carla Perez é flagrada disfarçada em show de pagodão de Saulo; veja

Ana Castela tem o cachê mais caros do Celebra 2026
Play

Filho de traficante, Oruam se revolta após cancelar show no Carnaval de Salvador

x