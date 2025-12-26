Frei Gilson atrai fiés e torna Salvador palco do turismo religioso

O Frei Gilson foi uma das atrações principais - Foto: Betto Jr. / Secom PMS

Milhares de fiéis se reuniram na tarde do Natal, nesta quarta-feira, 12, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, para uma grande tarde de fé, oração e devoção durante o Natal Salvador.

O evento, apoiado pela Prefeitura de Salvador, foi envolto por famílias, caravanas de paróquias e visitantes que transformaram a arena em um grande templo a céu aberto para celebrar o nascimento de Jesus Cristo.

O Frei Gilson foi uma das atrações principais. O seu show emocionou o público com canções de louvor, momentos de oração coletiva e mensagens de esperança. Considerado um dos maiores fenômenos da evangelização católica no Brasil, o sacerdote carmelita é referência também nas redes sociais, onde reúne milhões de fiéis em transmissões ao vivo, especialmente durante a Quaresma.

Na Arena O Canto da Cidade, o público cantou junto, rezou, levantou as mãos e demonstrou profunda devoção em um clima de forte emoção espiritual.

Em sua primeira experiência missionária no dia de Natal, Frei Gilson celebrou o encontro com os fiéis em Salvador. “É uma alegria imensa estar aqui. Eu já vim a Salvador algumas vezes, mas creio que faz alguns anos, talvez uns oito anos atrás. Vim em um dia tão especial, o Natal. Acho que é a primeira vez que eu saio no Natal para fazer alguma missão. Geralmente, essa época eu sempre passei dentro do convento. Essa é a primeira experiência que faço de show no Natal. E que bom vir à cidade que tem o nome do nosso Salvador. Estou feliz demais de estar retornando a Salvador”, afirmou.

Para o prefeito Bruno Reis, o evento reforça o simbolismo do Natal e a identidade religiosa da capital baiana. “A cidade que leva o nome do Salvador, no dia em que o Senhor Jesus Cristo nasceu, realizou este evento com o Frei Gilson. Sem sombra de dúvidas, é motivo de muita alegria para todos os cristãos e para todos aqueles que têm fé em Deus. É um evento que deixa uma marca e que vai nos inspirar, nos iluminar e nos dar mais sabedoria para continuar dirigindo a cidade”, destacou.

Programação

A programação do Natal Salvador teve início às 15h30 com o show do Padre Jaciel Bezerra, pároco da Paróquia do Divino Espírito Santo, no bairro do Vale dos Lagos. Conhecido pelo trabalho de evangelização e pelas ações sociais desenvolvidas na comunidade, o sacerdote conduziu o público em um momento de louvor e preparação espiritual. Em seguida, foi celebrada a Santa Missa presidida por Dom Gilvan Pereira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador.

O público começou a chegar ainda no início da tarde. A professora Eliana Souza, 47 anos, foi com a mãe, Ana Lúcia, de 70 anos, e duas tias para acompanhar a programação. “Chegamos cedo porque somos fãs de Frei Gilson e queríamos ficar em um bom lugar para tentar ver ele de pertinho. Ficamos muito felizes com a iniciativa de transformar o dia 25 em um momento de adoração. A Prefeitura acertou na programação. Natal é o nascimento de Cristo, é dia de louvar”, contou.

Entre os presentes, muitos chegaram em caravanas organizadas por paróquias. A aposentada Rita Lima, 67, destacou a emoção de viver o Natal em um espaço público da cidade. “Não existe nada mais especial do que honrar o Senhor no dia do seu nascimento. Foi tudo muito bonito, o show, a missa, a organização”, afirmou.

Capital do turismo religioso

Além do significado religioso, o Natal Salvador reforça o posicionamento da capital baiana como um dos principais destinos de turismo religioso do país. A cidade reúne igrejas históricas, manifestações de fé centenárias e é reconhecida como a terra da primeira santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres, atraindo fiéis e visitantes ao longo de todo o ano.

A vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, destacou a importância do evento para o fortalecimento espiritual e turístico da cidade.

“É especialíssimo estar aqui celebrando o Natal, fazendo adoração e trazendo para Salvador um cântico de amor, alegria e união. Isso fortalece espiritualmente a cidade e também se torna um grande chamariz para o turismo neste período do ano. Moramos na cidade da primeira santa brasileira, o que fortalece ainda mais o turismo de fé. Salvador é linda pela sua capacidade de realizar grandes eventos, mas sobretudo pela sua fé e pelo seu amor. Vamos continuar investindo em iniciativas como essa”, garantiu.