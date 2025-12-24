Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CACHÊS

Descubra quanto os artistas vão ganhar no Festival Virada Salvador

Jorge e Mateus e Ivete Sangalo lideram ranking de artistas mais bem pagos

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

24/12/2025 - 17:36 h
Festival Virada Salvador começa no próximo sábado, 27
Festival Virada Salvador começa no próximo sábado, 27 -

A Arena O Canto da Cidade, localizada na Boca do Rio, já está pronta para as celebrações do Festival Virada Salvador 2026. O evento inicia no próximo sábado, 27, e segue até 31.

A festa organizada pela prefeitura reúne grandes nomes da música sertaneja, baiana e da atualidade.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os maiores cachês da edição

Os valores que serão pagos para cada artista se apresentar na cidade foram divulgados pela administração municipal por meio do Diário Oficial (DOM).

Até o momento, as atrações mais bem pagas para subir ao palco da capital baiana são a dupla sertaneja goiana, Jorge e Mateus, e a cantora baiana Ivete Sangalo.

  • Jorge e Mateus: a dupla goiana receberá R$ 1 milhão, em um de seus últimos shows antes da pausa na carreira anunciada para 2026.
  • Ivete Sangalo: a baiana também embolsa R$ 1 milhão e terá a missão de comandar a contagem regressiva da virada no dia 31.

Em segundo lugar no ranking, aparece o DJ Alok, que também é goiano, e embolsará R$ 850 mil para mostrar seu show aos soteropolitanos e visitantes na próxima terça-feira, 30.

Alok é seguido por nomes como Simone Mendes, Nattan e Mari Fernandez, que recebem R$ 800 mil cada.

Leia Também:

Virada Salvador 2026: confira horário e ordem das atrações
Atração do ‘Virada Salvador’ cancela shows devido a problema de saúde
Ivete, Safadão, Edson Gomes e mais: confira todas as atrações da Virada Salvador

O menor cachê da edição

Enquanto o sertanejo e o pop dominam as cifras mais altas, ícones da cultura baiana como Olodum e Edson Gomes aparecem com um dos menores cachês do festival.

  • Banda Olodum: a famosa banda de percussão baiana ganhará R$ 160 mil para se apresentar no dia 30.
  • Edson Gomes: o cantor de reggae baiano receberá R$ 180 mil para se apresentar no palco da Arena O Canto da Cidade, no próximo domingo, 28. Ele será a primeira atração.

Confira a lista de cachês pagos pela prefeitura

  • Jorge e Mateus: R$ 1 milhão;
  • Ivete Sangalo: R$ 1 milhão;
  • DJ Alok: R$ 850 mil;
  • Simone Mendes: R$ 800 mil;
  • Nattan: R$ 800 mil;
  • Mari Fernandez: R$ 800 mil;
  • Pablo: R$ 750 mil;
  • Bell Marques: R$ 750 mil;
  • Matheus e Kauan: R$ 750 mil;
  • Natanzinho Lima: R$ 750 mil;
  • Belo: R$ 700 mil;
  • Leo Santana: R$ 600 mil;
  • Xanddy Harmonia: R$ 450 mil;
  • Timbalada: R$ 450 mil;
  • Felipe Amorim: R$ 400 mil;
  • Leo Foguete: R$ 400 mil;
  • Durval Lélis: R$ 350 mil
  • Claudia Leitte: R$ 350 mil;
  • Psirico: R$ 300 mil;
  • Tony Salles: R$ 300 mil;
  • Banda Parangolé: R$ 250 mil;
  • Edson Gomes: R$ 180 mil;
  • Banda Olodum: R$ 160 mil;

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Festival Virada Salvador música Salvador virada salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Festival Virada Salvador começa no próximo sábado, 27
Play

O último natal da Rodoviária de Salvador antes de saída do Iguatemi; assista

Festival Virada Salvador começa no próximo sábado, 27
Play

Trabalhadores não foram mortos por causa de "pedágio"; saiba motivação

Festival Virada Salvador começa no próximo sábado, 27
Play

Av. Dorival Caymmi é interditada após carro colidir e derrubar postes

Festival Virada Salvador começa no próximo sábado, 27
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

x