CACHÊS
Descubra quanto os artistas vão ganhar no Festival Virada Salvador
Jorge e Mateus e Ivete Sangalo lideram ranking de artistas mais bem pagos
Por Gabriela Araújo
A Arena O Canto da Cidade, localizada na Boca do Rio, já está pronta para as celebrações do Festival Virada Salvador 2026. O evento inicia no próximo sábado, 27, e segue até 31.
A festa organizada pela prefeitura reúne grandes nomes da música sertaneja, baiana e da atualidade.
Os maiores cachês da edição
Os valores que serão pagos para cada artista se apresentar na cidade foram divulgados pela administração municipal por meio do Diário Oficial (DOM).
Até o momento, as atrações mais bem pagas para subir ao palco da capital baiana são a dupla sertaneja goiana, Jorge e Mateus, e a cantora baiana Ivete Sangalo.
- Jorge e Mateus: a dupla goiana receberá R$ 1 milhão, em um de seus últimos shows antes da pausa na carreira anunciada para 2026.
- Ivete Sangalo: a baiana também embolsa R$ 1 milhão e terá a missão de comandar a contagem regressiva da virada no dia 31.
Em segundo lugar no ranking, aparece o DJ Alok, que também é goiano, e embolsará R$ 850 mil para mostrar seu show aos soteropolitanos e visitantes na próxima terça-feira, 30.
Alok é seguido por nomes como Simone Mendes, Nattan e Mari Fernandez, que recebem R$ 800 mil cada.
Leia Também:
O menor cachê da edição
Enquanto o sertanejo e o pop dominam as cifras mais altas, ícones da cultura baiana como Olodum e Edson Gomes aparecem com um dos menores cachês do festival.
- Banda Olodum: a famosa banda de percussão baiana ganhará R$ 160 mil para se apresentar no dia 30.
- Edson Gomes: o cantor de reggae baiano receberá R$ 180 mil para se apresentar no palco da Arena O Canto da Cidade, no próximo domingo, 28. Ele será a primeira atração.
Confira a lista de cachês pagos pela prefeitura
- Jorge e Mateus: R$ 1 milhão;
- Ivete Sangalo: R$ 1 milhão;
- DJ Alok: R$ 850 mil;
- Simone Mendes: R$ 800 mil;
- Nattan: R$ 800 mil;
- Mari Fernandez: R$ 800 mil;
- Pablo: R$ 750 mil;
- Bell Marques: R$ 750 mil;
- Matheus e Kauan: R$ 750 mil;
- Natanzinho Lima: R$ 750 mil;
- Belo: R$ 700 mil;
- Leo Santana: R$ 600 mil;
- Xanddy Harmonia: R$ 450 mil;
- Timbalada: R$ 450 mil;
- Felipe Amorim: R$ 400 mil;
- Leo Foguete: R$ 400 mil;
- Durval Lélis: R$ 350 mil
- Claudia Leitte: R$ 350 mil;
- Psirico: R$ 300 mil;
- Tony Salles: R$ 300 mil;
- Banda Parangolé: R$ 250 mil;
- Edson Gomes: R$ 180 mil;
- Banda Olodum: R$ 160 mil;
