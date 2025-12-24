Descubra quanto os artistas vão ganhar no Festival Virada Salvador

Festival Virada Salvador começa no próximo sábado, 27 - Foto: Betto Jr. | Secom PMS

A Arena O Canto da Cidade, localizada na Boca do Rio, já está pronta para as celebrações do Festival Virada Salvador 2026. O evento inicia no próximo sábado, 27, e segue até 31.

A festa organizada pela prefeitura reúne grandes nomes da música sertaneja, baiana e da atualidade.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os maiores cachês da edição

Os valores que serão pagos para cada artista se apresentar na cidade foram divulgados pela administração municipal por meio do Diário Oficial (DOM).

Até o momento, as atrações mais bem pagas para subir ao palco da capital baiana são a dupla sertaneja goiana, Jorge e Mateus, e a cantora baiana Ivete Sangalo.

Jorge e Mateus: a dupla goiana receberá R$ 1 milhão, em um de seus últimos shows antes da pausa na carreira anunciada para 2026.

a dupla goiana receberá R$ 1 milhão, em um de seus últimos shows antes da pausa na carreira anunciada para 2026. Ivete Sangalo: a baiana também embolsa R$ 1 milhão e terá a missão de comandar a contagem regressiva da virada no dia 31.

Em segundo lugar no ranking, aparece o DJ Alok, que também é goiano, e embolsará R$ 850 mil para mostrar seu show aos soteropolitanos e visitantes na próxima terça-feira, 30.

Alok é seguido por nomes como Simone Mendes, Nattan e Mari Fernandez, que recebem R$ 800 mil cada.

O menor cachê da edição

Enquanto o sertanejo e o pop dominam as cifras mais altas, ícones da cultura baiana como Olodum e Edson Gomes aparecem com um dos menores cachês do festival.

Banda Olodum: a famosa banda de percussão baiana ganhará R$ 160 mil para se apresentar no dia 30.

a famosa banda de percussão baiana ganhará R$ 160 mil para se apresentar no dia 30. Edson Gomes: o cantor de reggae baiano receberá R$ 180 mil para se apresentar no palco da Arena O Canto da Cidade, no próximo domingo, 28. Ele será a primeira atração.

Confira a lista de cachês pagos pela prefeitura