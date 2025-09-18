Ivete, Safadão, Edson Gomes e mais: confira todas as atrações da Virada Salvador

Festa acontece entre os dias 27 e 31 de dezembro - Foto: Editoria de arte A TARDE

A espera acabou! Foi divulgada nesta quinta-feira, 18, a programação do Festival Virada Salvador 2026. O evento, que chega à sua 11ª edição, promete cinco dias de festa com grandes nomes da música brasileira, consolidando a capital baiana como o maior Réveillon do país. A contagem regressiva vai ficar por conta de Ivete Sangalo que reassume o posto após o último ano, quando o serviço ficou a cargo de Leo Santana.

O prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, e o presidente da Saltur, Isaac Edington, apresentaram a grade de shows que vai animar a Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, entre os dias 27 e 31 de dezembro. Na lista estão nomes como os de Edson Gomes e Jorge e Mateus, que já haviam sido confirmados.

Segundo os organizadores, a edição de 2026 trará uma mistura de ritmos, valorizando a diversidade musical que é marca registrada de Salvador. Conforme a prefeitura, serão mais de 60 atrações durante os cinco dias de shows, distribuídas entre dois palcos - principal e alternativo, cujas atrações não foram reveladas -, somando mais de 100 horas de música.

Confira a programação completa do palco principal, que vai do axé ao eletrônico, passando pelo sertanejo e o pagode abaixo:

Sábado (27/12)

Léo Foguete

Xand Avião

Wesley Safadão

Parangolé

Leo Santana

Domingo (28/12)

Claudia Leitte

Edson Gomes

Pablo

Simone Mendes

Tony Salles

Segunda (29/12)

Psirico

Natanzinho Lima

Matheus e Kauan

Durval Lélys

Nattan

Terça (30/12)

Bell Marques

Belo

Alok

Felipe Amorim

Olodum

Quarta (31/12)

Ivete Sangalo

Jorge e Mateus

Manu Bahtidão

Mari Fernandez

Timbalada

Xanddy Harmonia

Curadoria e infraestrutura

A expectativa é de uma movimentação econômica superior a R$400 milhões durante o período, com mais de 500 mil turistas na cidade e 100% de ocupação hoteleira. Ao Portal A TARDE, o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, deu alguns detalhes sobre como se deu a escolha dos artistas da grade.

"A gente procura pegar o melhor da música baiana e que faça sucesso no Brasil, para participar do festival. Essa combinação faz com que a gente tenha um festival bastante diverso, é como se estivesse montando um quebra-cabeça de 2 milhões de peças para poder encaixar. A gente já se posiciona como o maior evento de espaço público do Brasil, e este já é o segundo produto da cidade, em termos econômicos, que contribui muito para a promoção de Salvador e a atração de turistas".

O gestor também prometeu um palco moderno e bem estruturado. "Eu diria assim, se a gente tem 100 atrações, o palco é a 71ª atração. A gente tem um trabalho todo ano de buscar surpreender, é uma cobertura de LED das maiores do Brasil, com muita iluminação, programação visual e inteligência artificial".

Segundo o prefeito Bruno Reis (União), a presença de Edson Gomes, que se apresenta na festa pela primeira vez, era um pedido frequente. "Esse ano o reggae com Edson Gomes era um pedido que sempre a gente recebia, e deu certo para a gente compatibilizar com a programação”, revelou ele sobre o reggaeman, que brilhou no Festival A TARDE FM, do Grupo A TARDE, em agosto.

Bruno Reis também mencionou a parceria com os governos federal e do estado para melhorar as condições de trabalho dos ambulantes e prestadores de serviço durante o evento. "Começa o cadastro dos ambulantes, das pessoas que vão trabalhar em todo o verão”, informou. A iniciativa, discutida em reunião com o Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, durante reunião em Brasília, visa garantir “melhores condições de trabalho a todos que durante esse período estão ali atuando”.

Vai ter trio na Virada?

Além do palco principal, o Festival Virada Salvador terá um outro alternativo com atrações locais. No entanto, o evento seguirá com o formato do ano passado e não contará com trio elétrico.

“A gente já não fez isso o ano passado, foi um teste que nós fizemos e a gente entendeu que era melhor voltar a este formato, então, a gente preserva o formato inicial. Sempre assim, no evento a gente faz testes, tem coisas que são boas que ficam, e outras que a gente prefere aperfeiçoar”, disse Bruno Reis.

“Tem um segundo palco, que vai ter, e que tem atrações para esse palco dos diversos estilos musicais, prestigiando os coletivos que estão surgindo nos bairros, novos artistas, grupos que estão se revelando, que fazem a apresentação. Então são dois palcos”, completou.

*Colaborou William Falcão