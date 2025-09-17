Edson Gomes cantará no Festival Virada Salvador; saiba detalhes

Edson Gomes cantando no Festival A TARDE FM - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Festival Virada Salvador ganhou mais uma atração nesta quarta-feira, 16. O cantor Edson Gomes foi confirmado na grade de atrações do evento, que será realizado nos dias 27 a 31 de dezembro, de forma gratuita, na orla da Boca do Rio.

Segundo informações do site Anota Bahia, o anúncio oficial deve ser realizado nesta quinta-feira, 18, pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis. Além do artista, a dupla Jorge e Mateus também está confirmada no line up deste ano.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A expectativa é que Edson Gomes suba ao palco no segundo dia de festa, 28 de dezembro, trazendo seus maiores sucessos do reggae e agitando o público que passar pelo local do evento.

Edson Gomes no Festival A TARDE FM

Vale lembrar que o artista foi uma das principais atrações da primeira edição do Festival A TARDE FM, no final de agosto. Edson Gomes arrastou uma multidão para a Arena A TARDE, localizada no Caminho das Árvores, que fizeram um coro ao cantar seus maiores sucessos.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, o cantor celebrou a inauguração da Arena como um presente para a cultura da cidade e afirmou que se sentia privilegiado por fazer parte deste momento.

“Eu me sinto um artista privilegiado por ter a oportunidade de participar da inauguração de mais um espaço em Salvador, onde o reggae se faz presente e atrai essa multidão toda. Eu vejo [a minha presença no festival] como uma evolução do meu trabalho”, disse ele.

Bastante otimista com o local, Edson Gomes deseja que o espaço seja utilizado por artistas baianos. “Que esse espaço tenha vindo para ficar e para agregar todos os ritmos, dando oportunidade aos artistas da localidade”, completou.