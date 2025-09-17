GRAMMY LATINO
Artistas baianos são indicados ao Grammy Latino 2025; veja os nomes
Edição de 2025 terá forte presença de talentos baianos em diversas categorias
Para a alegria da música baiana, artistas do estado foram indicados ao Grammy Latino 2025, premiação que celebra o melhor da música latina. Entre eles estão a banda BaianaSystem, Luedji Luna, Rachel Reis, Sued Nunes e Tierry.
A cerimônia deste ano, que chega na 26ª edição, acontece no dia 13 de novembro, no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Quais foram as indicações?
A banda BaianaSystem foi indicada para a categoria “Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa”, concorrendo com o disco “O Mundo Dá Voltas”.
Para a categoria “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Portuguesa Brasileira” concorrem Luedji Luna e Rachel Reis, com os álbuns “Um Mar Pra Cada Um” e “Divina Casca”.
Já a cantora Sued Nunes, natural de Sapeaçu, concorre com o seu álbum lançado em 2021, “Travessia”, na categoria “Melhor Artista Revelação”.
O cantor baiano Tierry foi também indicado à categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja” com o disco “Do Velho Testamento”.
Dentre esses nomes na lista, Luedji Luna já foi indicada anteriormente com o álbum “Bom Mesmo É Estar Debaixo d’Água”, em 2021, na mesma categoria. Rachel Reis também em 2023, concorrendo ao “Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa”, com “Meu Esquema”.
