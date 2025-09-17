Menu
MÚSICA
POLÊMICA

Chico Buarque nega paternidade de suposto filho em ação na Justiça

Aos 81 anos, o músico contesta as alegações, aponta falta de provas e questiona datas apresentadas pelo autor

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

17/09/2025 - 9:14 h
Defesa do músico classificou o caso como absurdo
Defesa do músico classificou o caso como absurdo

Aos 81 anos, Chico Buarque se viu no centro de uma ação de reconhecimento de paternidade e reagiu oficialmente, contestando a narrativa e apontando ausência de provas que sustentem a acusação.

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, a defesa do músico classificou o caso como absurdo e descabido, negando que Chico conheça o autor e sua mãe. O artista também teria questionado por que o homem não o procurou antes, caso a história fosse verdadeira, e destacou que as datas apresentadas no processo não batem entre si e carecem de nexo lógico.

Entenda o caso

O autor e suposto filho do músico recorreu à Justiça alegando que, antes de morrer, a mãe teria revelado que Chico Buarque seria seu pai. Segundo a versão apresentada, o segredo teria sido mantido por décadas por temor de represálias e descrédito. O homem afirma que a mãe e o cantor tiveram um relacionamento no passado e chegaram a trocar carícias e manter um romance.

A resposta de Chico inclui um ponto temporal: o artista argumenta que, na época indicada pelo autor, já estava casado e era uma figura pública, o que tornaria impossível a situação descrita. Outro foco da defesa é a carência de provas materiais ou testemunhais que legitimem a narrativa do autor.

Ainda segundo a coluna, a equipe jurídica de Chico Buarque teria se debruçado sobre cada ponto trazido pelo autor, buscando demonstrar que as alegações não procedem e qualificando-as como ilógicas. O caso segue tramitando na Justiça.

