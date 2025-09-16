Menu
MÚSICA
TUDO EM PAZ!

Silva encontra Paula Lavigne após polêmica em show; confira

O cantor debochou da empresária em seu show

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/09/2025 - 15:43 h
Paula Lavigne e Silva se encontraram pela primeira vez após o ocorrido
Parece que Silva foi perdoado por Paula Lavigne, após proferir falas debochadas contra ela durante seu show. O cantor posou ao lado da empresária e do marido dela, o cantor Caetano Veloso, nesta terça-feira, 16.

“Pronto, agora o @silva tem a “tia Paula Lavigne” todinha pra ele! Por aqui tá tudo bem”, escreveu Caetano na legenda da publicação, em que aparece abraçando o artista e sua esposa.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Caetano Veloso (@caetanoveloso)

Nos comentários, diversos fãs e amigos celebraram a união e se divertiram com a situação. “O amor sempre vence”, disse um. “Hahhahaha muito bom e quem não quer a “Tia Paula Lavigne” na vida né?!”, disparou outro. “O filho perdido de Caetano”, afirmou uma terceira.

Relembre a treta:

A confusão começou após o cantor Silva proferir ofensas para diversos famosos durante seu show em Brasília, no início deste mês. Na ocasião, o cantor alegou que conseguiu conquistar tudo o que tem sem a ajuda de pessoas como Paula Lavigne.

“Eu não tenho Paula Lavigne nas minhas costas. Não tenho tia Paula. Não tenho ninguém, nem lei Rouanet nessa porra que eu faço. Mas Bolsonaro não dá. Então tchau, já foi”, disparou ele na apresentação.

O artista ainda alfinetou a influenciadora Virginia Fonseca e a cantora Luísa Sonza. “Vai se f****, Virginia. Garota escrota, mano. A garota era pobre e ficou rica. Agora, faz os pobres perderem dinheiro que nem têm. Quem está afim de fazer música no Brasil sem dinheiro do agro? Eu não tenho dinheiro do agro. Não sou a Luísa Sonza”, disse ele.

x