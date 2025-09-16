Silva encontra Paula Lavigne após polêmica em show; confira

Paula Lavigne e Silva se encontraram pela primeira vez após o ocorrido - Foto: Reprodução | Instagram

Parece que Silva foi perdoado por Paula Lavigne, após proferir falas debochadas contra ela durante seu show. O cantor posou ao lado da empresária e do marido dela, o cantor Caetano Veloso, nesta terça-feira, 16.

“Pronto, agora o @silva tem a “tia Paula Lavigne” todinha pra ele! Por aqui tá tudo bem”, escreveu Caetano na legenda da publicação, em que aparece abraçando o artista e sua esposa.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nos comentários, diversos fãs e amigos celebraram a união e se divertiram com a situação. “O amor sempre vence”, disse um. “Hahhahaha muito bom e quem não quer a “Tia Paula Lavigne” na vida né?!”, disparou outro. “O filho perdido de Caetano”, afirmou uma terceira.

Relembre a treta:

A confusão começou após o cantor Silva proferir ofensas para diversos famosos durante seu show em Brasília, no início deste mês. Na ocasião, o cantor alegou que conseguiu conquistar tudo o que tem sem a ajuda de pessoas como Paula Lavigne.

“Eu não tenho Paula Lavigne nas minhas costas. Não tenho tia Paula. Não tenho ninguém, nem lei Rouanet nessa porra que eu faço. Mas Bolsonaro não dá. Então tchau, já foi”, disparou ele na apresentação.

🚨BRASIL: Durante um show em Brasília, o cantor Silva criticou Paula Lavigne, esposa e empresária de Caetano Veloso, Luísa Sonza, Bolsonaro e a empresa Mynd, que agencia artistas no país. pic.twitter.com/Fd2bDiywZa — CHOQUEI (@choquei) September 8, 2025

O artista ainda alfinetou a influenciadora Virginia Fonseca e a cantora Luísa Sonza. “Vai se f****, Virginia. Garota escrota, mano. A garota era pobre e ficou rica. Agora, faz os pobres perderem dinheiro que nem têm. Quem está afim de fazer música no Brasil sem dinheiro do agro? Eu não tenho dinheiro do agro. Não sou a Luísa Sonza”, disse ele.