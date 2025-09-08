Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SOLTOU O VERBO

Silva cutuca Paula Lavigne após alfinetar baianos

O cantor teceu uma série de críticas a diversas artistas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/09/2025 - 21:34 h
Silva detonou diversos famosos
Silva detonou diversos famosos -

Silva continuou tecendo críticas a uma série de famosos em seu show no Festival Vibrar Brasília, no Distrito Federal, no último domingo, 7. Além de xingar a influenciadora Virginia Fonseca, o cantor aproveitou para detonar Paula Lavigne, esposa e empresária de Caetano Veloso.

“Tenho 37 anos, vivi pra c*ralho, eu sou filho de professora, entendeu? Não tem Paula Lavigne nas minhas costas, não tem 'tia Paula', não tem ninguém”, disse ele, interrompendo a apresentação para falar.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O artista ainda criticou a cantora Luísa Sonza e a agência Maynd, que tinha a cantora Preta Gil como sócia, alegando que a música virou publicidade. “Vai se f*der, Mynd. Luísa Sonza, vai se f*der. Música virou p*rra de publicidade, vai fazer música séria nessa p*rra desse país”, disparou.

“Quem tá fazendo música no Brasil sem dinheiro do agro? Eu não tenho dinheiro do agro. Eu não sou Luísa Sonza. Não tem dinheiro do agro na minha carreira”, reforçou o famoso.

Leia Também:

Angela Ro Ro tinha sangue baiano e revelou isso à A TARDE FM
Ela sabia do fim? Angela Ro Ro compartilhou vídeo antes de falecer
Xanddy Harmonia leva multidão à orla de Salvador em show gratuito

Alfinetada na Bahia

Durante o desabafo, Silva ainda alfinetou o estado da Bahia, alegando que não era um cantor de MPB que faria hits para as pessoas consumirem no estado, que é berço de grandes artistas como Gilberto Gil, Gal Costa, Raul Seixas e Caetano Veloso.

“Eu não vou ficar aqui fazendo o tipo ‘sou um cantorzinho de MPB que faço musiquinhas para vocês ouvirem na Bahia’. Amo vocês, obrigado por essa noite”, concluiu ele, encerrando o show.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

paula lavigne Silva

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Silva detonou diversos famosos
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

Silva detonou diversos famosos
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

Silva detonou diversos famosos
Play

Perdeu o pé? Saiba como está 7Kssio após acidente grave

Silva detonou diversos famosos
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x