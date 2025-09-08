SOLTOU O VERBO
Silva cutuca Paula Lavigne após alfinetar baianos
O cantor teceu uma série de críticas a diversas artistas
Por Franciely Gomes
Silva continuou tecendo críticas a uma série de famosos em seu show no Festival Vibrar Brasília, no Distrito Federal, no último domingo, 7. Além de xingar a influenciadora Virginia Fonseca, o cantor aproveitou para detonar Paula Lavigne, esposa e empresária de Caetano Veloso.
“Tenho 37 anos, vivi pra c*ralho, eu sou filho de professora, entendeu? Não tem Paula Lavigne nas minhas costas, não tem 'tia Paula', não tem ninguém”, disse ele, interrompendo a apresentação para falar.
🚨BRASIL: Durante um show em Brasília, o cantor Silva criticou Paula Lavigne, esposa e empresária de Caetano Veloso, Luísa Sonza, Bolsonaro e a empresa Mynd, que agencia artistas no país. pic.twitter.com/Fd2bDiywZa— CHOQUEI (@choquei) September 8, 2025
O artista ainda criticou a cantora Luísa Sonza e a agência Maynd, que tinha a cantora Preta Gil como sócia, alegando que a música virou publicidade. “Vai se f*der, Mynd. Luísa Sonza, vai se f*der. Música virou p*rra de publicidade, vai fazer música séria nessa p*rra desse país”, disparou.
“Quem tá fazendo música no Brasil sem dinheiro do agro? Eu não tenho dinheiro do agro. Eu não sou Luísa Sonza. Não tem dinheiro do agro na minha carreira”, reforçou o famoso.
Alfinetada na Bahia
Durante o desabafo, Silva ainda alfinetou o estado da Bahia, alegando que não era um cantor de MPB que faria hits para as pessoas consumirem no estado, que é berço de grandes artistas como Gilberto Gil, Gal Costa, Raul Seixas e Caetano Veloso.
“Eu não vou ficar aqui fazendo o tipo ‘sou um cantorzinho de MPB que faço musiquinhas para vocês ouvirem na Bahia’. Amo vocês, obrigado por essa noite”, concluiu ele, encerrando o show.
