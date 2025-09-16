GRAVAÇÃO
Selakuatro reúne estrelas do pagode baiano em show gratuito de 25 anos
Banda faz 25 anos e promete show histórico na praia de São Tomé de Paripe
Por Bianca Carneiro
A icônica banda Selakuatro, símbolo da “madeirada de Salvador”, comemora 25 anos de carreira com um show histórico gratuito que será gravado em audiovisual na segunda-feira, dia 22 de setembro, às 15h, em São Tomé de Paripe, Salvador. Liderado por Allisson Barros, o grupo promete um espetáculo à altura da sua trajetória, com cenário natural deslumbrante e convidados de peso: Leo Kret, Pagodart, Guig Ghetto, Papazoni, Bob na Voz e Renanzinho.
“A expectativa é de fazermos história com esse audiovisual, começando pelo lugar maravilhoso que escolhemos. Estamos preparando uma estrutura à altura do cenário natural que é São Tomé de Paripe e de um público que participa e vibra com a gente sempre que temos shows por lá. Vai ser lindo contar essa história de 25 anos. Se segura que lá vem madeira!”, celebra Alisson Barros.
Para Allisson Barros, a escolha do local não poderia ser mais simbólica. “A expectativa é de fazermos história com esse audiovisual, começando pelo lugar maravilhoso que escolhemos. Estamos preparando uma estrutura à altura do cenário natural que é São Tomé de Paripe e de um público que participa e vibra com a gente sempre que temos shows por lá. Vai ser lindo contar essa história de 25 anos. Se segura que lá vem madeira!”, comemora o vocalista.
Leia Também:
Criada em 2000, a Selakuatro iniciou sua trajetória em casas de shows da capital e do interior da Bahia. O grupo estourou no ano seguinte com o hit “Madeirada”, que virou marca registrada da banda e hino do pagode baiano. Sucessos como “Se Joga” e “Rebolado do Sela” consolidaram ainda mais seu nome na cena musical.
Ao longo dessas duas décadas e meia, a Selakuatro acumulou momentos marcantes: o CD independente “Sela ao Vivo” (2003), o primeiro DVD “O Grito do Sela” (2005), o álbum “As Melhores do Sela” (2006), pela Wave Music, e o segundo DVD, gravado em Fortaleza em 2009, que trouxe o hit “Rala o Bum”. Em 2020, após um Carnaval de destaque em Salvador, Espírito Santo e interior da Bahia, o grupo anunciou a produção de um EP com músicas inéditas.
Entre os sucessos que não vão faltar no audiovisual estão “Madeira”, “Rala-rala”, “Viu Abestalhado”, “Molequeira”, “Viola Assanhada” e “Batida do Gueto”. Com passagens por grandes palcos do Brasil e até de Portugal, e já tendo dividido cena com artistas como Zezé Di Camargo & Luciano, Jota Quest, Skank e Alexandre Pires, a banda também desfilou nos blocos mais tradicionais do Carnaval de Salvador, como Muquiranas, Tiete Vip’s e Fissura.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes