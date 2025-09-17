Menu
MÚSICA
A TARDE FM

Queen é destaque do Palco A Tarde FM com grandes clássicos

Banda britânica é destaque neste sábado, 20, com sucessos que marcaram gerações

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

17/09/2025 - 12:17 h
Queen é marcada por uma trajetória inovadora e influente no rock mundial
Queen é marcada por uma trajetória inovadora e influente no rock mundial

Neste sábado, 20, o Palco A Tarde FM celebra a banda Queen, uma das mais icônicas da música mundial. Toda essa história será retratada com sucessos inesquecíveis como I Want To Break Free, Radio GaGa, A Kind Of Magic, Somebody To Love e Love Of My Life.

O programa começa às 17h e pode ser acompanhado em 103,9 FM, pelo aplicativo ou no site atardefm.com.br.

Carreira da banda

A carreira da banda Queen é marcada por uma trajetória inovadora e influente no rock mundial. Formada em Londres em 1970, a banda inicialmente era composta por Freddie Mercury (vocais e piano), Brian May (guitarra), Roger Taylor (bateria) e John Deacon (baixo).

Desde os primeiros álbuns, Queen se destacou pela fusão de estilos variados, combinando rock, ópera, pop e até elementos de música clássica, algo evidente em canções icônicas como Bohemian Rhapsody, que se tornou um marco cultural e consolidou a banda internacionalmente.

Durante os anos 1970 e 1980, Queen construiu uma reputação não apenas por sua música inovadora, mas também por suas apresentações ao vivo grandiosas. O carisma de Freddie Mercury e sua presença de palco explosiva transformaram os shows da banda em experiências memoráveis.

Performances lendárias, como a do Live Aid em 1985, são frequentemente lembradas como uma das maiores exibições de rock da história, demonstrando a capacidade do grupo de unir energia musical, teatralidade e conexão com o público.

Além do sucesso comercial e da aclamação crítica, Queen também deixou um legado duradouro na cultura pop. Canções como We Will Rock You, We Are the Champions e Another One Bites the Dust continuam a ser hinos em eventos esportivos e mídias diversas.

Após a morte de Freddie Mercury em 1991, os membros remanescentes exploraram colaborações com artistas como Paul Rodgers e Adam Lambert, mantendo a música da banda viva e relevante para novas gerações.

x