Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DEU RUIM!

Atração do ‘Virada Salvador’ cancela shows devido a problema de saúde

O artista publicou um comunicado oficial informando o cancelamento

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

22/12/2025 - 18:42 h
O cantor detalhou seu estado de saúde
O cantor detalhou seu estado de saúde -

Natanzinho Lima surpreendeu os fãs ao cancelar sua agenda de shows da semana. De acordo com um comunicado oficial, emitido pela equipe do artista nesta segunda-feira, 22, ele foi diagnosticado com uma inflamação no ouvido e precisará repousar por uns dias.

“Informamos que o cantor Natanzinho Lima apresentou um quadro de inflamação no ouvido e, por orientação médica, precisará cumprir repouso para sua completa recuperação. Por motivos de saúde, o artista não se apresentará nos shows programados para os dias 22/12 e 23/12. As apresentações serão remarcadas para novas datas, que serão divulgadas em breve”, escreveram.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A assessoria do artista ainda revelou que as apresentações retornam a partir do Natal. “Após o período de repouso, Natanzinho Lima retorna à agenda normalmente a partir do dia 25 de dezembro. Agradecemos a compreensão de todos os fãs, contratantes e parceiros, e reforçamos nosso compromisso com a saúde do artista e com a entrega de shows de qualidade”, concluíram.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Natanzinho Lima (@natanzinholimaoficial)

Virada Salvador

Vale lembrar que o artista é uma das atrações confirmadas no Festival Virada Salvador, que celebrará a passagem de 2025 para 2026. Ele se apresentará no dia 29 de dezembro, uma segunda-feira, juntamente com Durval Lelys, Matheus e Kauan, Nattan e Psirico.

O evento também contará com as apresentações de Léo Santana, Bell Marques, Wesley Safadão, Xand Avião, Claudia Leitte, Edson Gomes, Ivete Sangalo, Jorge e Mateus e muitos outros.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cantor Natanzinho Lima virada salvador 2026

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O cantor detalhou seu estado de saúde
Play

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação

O cantor detalhou seu estado de saúde
Play

Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual

O cantor detalhou seu estado de saúde
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

O cantor detalhou seu estado de saúde
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

x