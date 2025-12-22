Atração do ‘Virada Salvador’ cancela shows devido a problema de saúde

O cantor detalhou seu estado de saúde - Foto: Reprodução | Instagram

Natanzinho Lima surpreendeu os fãs ao cancelar sua agenda de shows da semana. De acordo com um comunicado oficial, emitido pela equipe do artista nesta segunda-feira, 22, ele foi diagnosticado com uma inflamação no ouvido e precisará repousar por uns dias.

“Informamos que o cantor Natanzinho Lima apresentou um quadro de inflamação no ouvido e, por orientação médica, precisará cumprir repouso para sua completa recuperação. Por motivos de saúde, o artista não se apresentará nos shows programados para os dias 22/12 e 23/12. As apresentações serão remarcadas para novas datas, que serão divulgadas em breve”, escreveram.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A assessoria do artista ainda revelou que as apresentações retornam a partir do Natal. “Após o período de repouso, Natanzinho Lima retorna à agenda normalmente a partir do dia 25 de dezembro. Agradecemos a compreensão de todos os fãs, contratantes e parceiros, e reforçamos nosso compromisso com a saúde do artista e com a entrega de shows de qualidade”, concluíram.

Virada Salvador

Vale lembrar que o artista é uma das atrações confirmadas no Festival Virada Salvador, que celebrará a passagem de 2025 para 2026. Ele se apresentará no dia 29 de dezembro, uma segunda-feira, juntamente com Durval Lelys, Matheus e Kauan, Nattan e Psirico.

O evento também contará com as apresentações de Léo Santana, Bell Marques, Wesley Safadão, Xand Avião, Claudia Leitte, Edson Gomes, Ivete Sangalo, Jorge e Mateus e muitos outros.