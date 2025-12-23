PROGRAMAÇÃO COMPLETA
Virada Salvador 2026: confira horário e ordem das atrações
O evento contará com 26 atrações de peso
Por Franciely Gomes
Faltando menos de cinco dias para sua estreia, o Festival Virada Salvador 2026 divulgou a ordem das atrações deste ano. Ao todo, 26 artistas se apresentarão no palco principal da Arena O Canto da Sereia, na Boca do Rio, de 27 a 31 de dezembro.
Os portões estão previstos para abrir a partir das 17 horas e os shows devem começar às 19h. A contagem regressiva para a chegada do novo ano, juntamente com a queima de fogos, ficará sob a responsabilidade da cantora Ivete Sangalo, que realiza a atividade há 5 anos.
Os shows serão gratuitos e abertos ao público de todas as idades. A arena também contará com infraestrutura completa, incluindo espaços gastronômicos, áreas de lazer e postos de serviços para o público. Além de um camarote privado, com vista privilegiada para quem adquirir o ingresso, que pode ser comprado nos pontos oficiais de venda.
Confira a ordem das atrações:
27/12:
- Parangolé
- Léo Santana
- Wesley Safadão
- Xand Avião
- Léo Foguete
28/12:
- Edson Gomes
- Claudia Leitte
- Simone Mendes
- Pablo
- Tony Salles
29/12:
- Durval Lelys
- Nattan
- Natanzinho Lima
- Matheus e Kauan
- Psirico
30/12:
- Olodum
- Alok
- Bell Marques
- Belo
- Felipe Amorim
31/12:
- Xanddy Harmonia
- Jorge e Mateus
- Ivete Sangalo
- Mari Fernandez
- Manu Bahtidão
- Timbalada
