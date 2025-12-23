Virada Salvador 2026: confira horário e ordem das atrações

A dupla Jorge e Mateus é uma das principais atrações do evento - Foto: Reprodução | Instagram

Faltando menos de cinco dias para sua estreia, o Festival Virada Salvador 2026 divulgou a ordem das atrações deste ano. Ao todo, 26 artistas se apresentarão no palco principal da Arena O Canto da Sereia, na Boca do Rio, de 27 a 31 de dezembro.

Os portões estão previstos para abrir a partir das 17 horas e os shows devem começar às 19h. A contagem regressiva para a chegada do novo ano, juntamente com a queima de fogos, ficará sob a responsabilidade da cantora Ivete Sangalo, que realiza a atividade há 5 anos.

Os shows serão gratuitos e abertos ao público de todas as idades. A arena também contará com infraestrutura completa, incluindo espaços gastronômicos, áreas de lazer e postos de serviços para o público. Além de um camarote privado, com vista privilegiada para quem adquirir o ingresso, que pode ser comprado nos pontos oficiais de venda.

Confira a ordem das atrações:

27/12:

Parangolé

Léo Santana

Wesley Safadão

Xand Avião

Léo Foguete

28/12:

Edson Gomes

Claudia Leitte

Simone Mendes

Pablo

Tony Salles

29/12:

Durval Lelys

Nattan

Natanzinho Lima

Matheus e Kauan

Psirico

30/12:

Olodum

Alok

Bell Marques

Belo

Felipe Amorim

31/12: