HOME > MÚSICA
PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Virada Salvador 2026: confira horário e ordem das atrações

O evento contará com 26 atrações de peso

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/12/2025 - 20:28 h
A dupla Jorge e Mateus é uma das principais atrações do evento
Faltando menos de cinco dias para sua estreia, o Festival Virada Salvador 2026 divulgou a ordem das atrações deste ano. Ao todo, 26 artistas se apresentarão no palco principal da Arena O Canto da Sereia, na Boca do Rio, de 27 a 31 de dezembro.

Os portões estão previstos para abrir a partir das 17 horas e os shows devem começar às 19h. A contagem regressiva para a chegada do novo ano, juntamente com a queima de fogos, ficará sob a responsabilidade da cantora Ivete Sangalo, que realiza a atividade há 5 anos.

Os shows serão gratuitos e abertos ao público de todas as idades. A arena também contará com infraestrutura completa, incluindo espaços gastronômicos, áreas de lazer e postos de serviços para o público. Além de um camarote privado, com vista privilegiada para quem adquirir o ingresso, que pode ser comprado nos pontos oficiais de venda.

Confira a ordem das atrações:

27/12:

  • Parangolé
  • Léo Santana
  • Wesley Safadão
  • Xand Avião
  • Léo Foguete

28/12:

  • Edson Gomes
  • Claudia Leitte
  • Simone Mendes
  • Pablo
  • Tony Salles

29/12:

  • Durval Lelys
  • Nattan
  • Natanzinho Lima
  • Matheus e Kauan
  • Psirico

30/12:

  • Olodum
  • Alok
  • Bell Marques
  • Belo
  • Felipe Amorim

31/12:

  • Xanddy Harmonia
  • Jorge e Mateus
  • Ivete Sangalo
  • Mari Fernandez
  • Manu Bahtidão
  • Timbalada

x