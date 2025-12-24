Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MÚSICA

Leo Santana reúne multidão em show gratuito na Boa Vista do Lobato

Evento acontece todos os anos na véspera de Natal e reúne moradores do bairro onde o cantor nasceu e foi criado

Redação

Por Redação

24/12/2025 - 19:30 h
Cantor Leo Santana
Cantor Leo Santana -

Um grande público marcou presença na tarde desta quarta-feira, 24, na Boa Vista do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, durante mais uma edição do Natal do Gigante, evento tradicional promovido pelo cantor Leo Santana na véspera do Natal. O show, totalmente gratuito, é realizado anualmente como forma de retribuição à comunidade onde o artista nasceu e foi criado.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a multidão reunida nas ruas do bairro, acompanhando a apresentação e celebrando o clima natalino ao som dos sucessos do artista. O evento já se consolidou como um dos momentos mais aguardados do ano pelos moradores da Boa Vista do Lobato, reunindo famílias inteiras e fãs de diferentes idades.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por O GIGANTE (@leosantana)

Nas redes sociais, Leo Santana destacou a importância do encontro com a comunidade e a emoção de realizar mais uma edição do projeto. Em uma das publicações, o cantor escreveu:

“Todos os anos realizamos o #NatalGigante na Boa Vista do Lobato, e eu nunca normalizo o fato de toda a minha comunidade vir me prestigiar.”

O artista também ressaltou o significado pessoal do evento e o envolvimento da família na iniciativa:

Leia Também:

Descubra quanto os artistas vão ganhar no Festival Virada Salvador
Mariah Carey será indenizada por plágio em hit de Natal
Entenda por que Roberto Carlos mudou letra no especial de Natal

“É sempre muito emocionante para mim e para toda a minha família proporcionar esse momento de alegria para a galera. É uma honra enorme!”

Leo Santana ainda fez questão de agradecer à equipe que torna o espetáculo possível, mesmo em meio à intensa rotina de shows pelo país:

“Máximo respeito à minha produção, à equipe técnica e à #BandaLS, que, mesmo após dias intensos na estrada, saem de suas casas em plena véspera de Natal para proporcionar esse momento especial para a #BVL junto comigo.”

Ao final, o cantor deixou uma mensagem de gratidão e fé, reforçando o espírito natalino que marca o evento:

“Gratidão, Deus, por absolutamente tudo. Um Natal abençoado para todos nós.”

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Boa Vista do Lobato celebração natalina evento comunitário Leo Santana música ao vivo Natal do Gigante

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cantor Leo Santana
Play

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação

Cantor Leo Santana
Play

Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual

Cantor Leo Santana
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Cantor Leo Santana
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

x