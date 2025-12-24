Leo Santana reúne multidão em show gratuito na Boa Vista do Lobato

Cantor Leo Santana - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um grande público marcou presença na tarde desta quarta-feira, 24, na Boa Vista do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, durante mais uma edição do Natal do Gigante, evento tradicional promovido pelo cantor Leo Santana na véspera do Natal. O show, totalmente gratuito, é realizado anualmente como forma de retribuição à comunidade onde o artista nasceu e foi criado.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a multidão reunida nas ruas do bairro, acompanhando a apresentação e celebrando o clima natalino ao som dos sucessos do artista. O evento já se consolidou como um dos momentos mais aguardados do ano pelos moradores da Boa Vista do Lobato, reunindo famílias inteiras e fãs de diferentes idades.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nas redes sociais, Leo Santana destacou a importância do encontro com a comunidade e a emoção de realizar mais uma edição do projeto. Em uma das publicações, o cantor escreveu:

“Todos os anos realizamos o #NatalGigante na Boa Vista do Lobato, e eu nunca normalizo o fato de toda a minha comunidade vir me prestigiar.”

O artista também ressaltou o significado pessoal do evento e o envolvimento da família na iniciativa:

“É sempre muito emocionante para mim e para toda a minha família proporcionar esse momento de alegria para a galera. É uma honra enorme!”

Leo Santana ainda fez questão de agradecer à equipe que torna o espetáculo possível, mesmo em meio à intensa rotina de shows pelo país:

“Máximo respeito à minha produção, à equipe técnica e à #BandaLS, que, mesmo após dias intensos na estrada, saem de suas casas em plena véspera de Natal para proporcionar esse momento especial para a #BVL junto comigo.”

Ao final, o cantor deixou uma mensagem de gratidão e fé, reforçando o espírito natalino que marca o evento:

“Gratidão, Deus, por absolutamente tudo. Um Natal abençoado para todos nós.”