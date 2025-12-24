Mariah Carey será indenizada por plágio em hit de Natal

Todos os anos, no mês de dezembro, o hit de Mariah Carey retorna ao topo das listas da Billboard - Foto: Reprodução

A estrela pop Mariah Carey obteve uma vitória definitiva na Justiça dos Estados Unidos em um dos processos mais comentados da indústria musical. A ação, que acusava a cantora de plágio pelo hit global "All I Want For Christmas Is You", foi arquivada, e a artista será indenizada em cerca de R$ 509 mil como reparação.

O processo havia sido movido pelos compositores Andy Stone e Troy Powers, que alegavam que a canção de Mariah, lançada em 1994, seria uma cópia de uma música homônima gravada por eles em 1989. Entretanto, o tribunal americano concluiu que não existem evidências suficientes para sustentar a acusação de plágio.

Decisão judicial e indenização

Após analisar os argumentos apresentados pela defesa dos compositores, a Justiça estadunidense decidiu pelo arquivamento do caso. Mais do que apenas encerrar a disputa, o tribunal determinou que os acusadores paguem os custos de reparação à cantora, fixados em aproximadamente meio milhão de reais.

Especialistas em direitos autorais já apontavam a dificuldade da acusação, uma vez que títulos de músicas e progressões de acordos comuns no gênero natalino nem sempre configuram violação de propriedade intelectual.

O fenômeno "All I Want For Christmas Is You"

A vitória judicial chega em um momento simbólico, quando a música atinge seu auge anual de popularidade. Lançada há três décadas, a faixa se consolidou como o maior sucesso pop de Natal de todos os tempos.

Todos os anos, no mês de dezembro, o hit retorna ao topo das listas da Billboard e plataformas de streaming. A canção é considerada um hino moderno das festas de fim de ano, gerando milhões em royalties para a artista a cada temporada.