Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Mariah Carey será indenizada por plágio em hit de Natal

Compositores acusavam cantora de copiar "All I Want For Christmas Is You"

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

24/12/2025 - 16:06 h
Todos os anos, no mês de dezembro, o hit de Mariah Carey retorna ao topo das listas da Billboard
Todos os anos, no mês de dezembro, o hit de Mariah Carey retorna ao topo das listas da Billboard -

A estrela pop Mariah Carey obteve uma vitória definitiva na Justiça dos Estados Unidos em um dos processos mais comentados da indústria musical. A ação, que acusava a cantora de plágio pelo hit global "All I Want For Christmas Is You", foi arquivada, e a artista será indenizada em cerca de R$ 509 mil como reparação.

O processo havia sido movido pelos compositores Andy Stone e Troy Powers, que alegavam que a canção de Mariah, lançada em 1994, seria uma cópia de uma música homônima gravada por eles em 1989. Entretanto, o tribunal americano concluiu que não existem evidências suficientes para sustentar a acusação de plágio.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Decisão judicial e indenização

Após analisar os argumentos apresentados pela defesa dos compositores, a Justiça estadunidense decidiu pelo arquivamento do caso. Mais do que apenas encerrar a disputa, o tribunal determinou que os acusadores paguem os custos de reparação à cantora, fixados em aproximadamente meio milhão de reais.

Leia Também:

Entenda por que Roberto Carlos mudou letra no especial de Natal
O erro que você não pode cometer no show de Roberto Carlos em Salvador
Saiba o que não pode faltar no camarim de Roberto Carlos em Salvador

Especialistas em direitos autorais já apontavam a dificuldade da acusação, uma vez que títulos de músicas e progressões de acordos comuns no gênero natalino nem sempre configuram violação de propriedade intelectual.

O fenômeno "All I Want For Christmas Is You"

A vitória judicial chega em um momento simbólico, quando a música atinge seu auge anual de popularidade. Lançada há três décadas, a faixa se consolidou como o maior sucesso pop de Natal de todos os tempos.

Todos os anos, no mês de dezembro, o hit retorna ao topo das listas da Billboard e plataformas de streaming. A canção é considerada um hino moderno das festas de fim de ano, gerando milhões em royalties para a artista a cada temporada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Mariah Carey natal plágio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Todos os anos, no mês de dezembro, o hit de Mariah Carey retorna ao topo das listas da Billboard
Play

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação

Todos os anos, no mês de dezembro, o hit de Mariah Carey retorna ao topo das listas da Billboard
Play

Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual

Todos os anos, no mês de dezembro, o hit de Mariah Carey retorna ao topo das listas da Billboard
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Todos os anos, no mês de dezembro, o hit de Mariah Carey retorna ao topo das listas da Billboard
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

x