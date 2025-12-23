Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EXIGENTE?

Saiba o que não pode faltar no camarim de Roberto Carlos em Salvador

O artista se apresentará na capital baiana no dia 26 de dezembro

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/12/2025 - 21:43 h
O cantor fará um show gratuito na cidade
O cantor fará um show gratuito na cidade -

Atração confirmada na programação natalina da Prefeitura de Salvador, o cantor Roberto Carlos possui fama de exigente com relação aos elementos de seu camarim. Com pedidos que variam entre itens de cores azuis e chocolates variados, o cantor faz questão de ficar bem acomodado.

Segundo produtores que já trabalharam ao lado do artista, em entrevista ao Terra, ele costuma pedir alimentos comuns, priorizando a ausência de bebidas alcoólicas. Dentre as comidas estão: café, leite, sucos naturais, frutas frescas, água em temperatura ambiente, bolos de sabores diferentes, chocolates variados, balas, gengibre, pote de mel e sorvete.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O famoso também solicita algumas dúzias de rosas brancas e vermelhas, que costuma a entregar aos fãs no final da apresentação, e pede que os organizadores evitem os tons que ele detesta na decoração do espaço, como marrom, roxo e preto.

Leia Também:

Virada Salvador 2026: confira horário e ordem das atrações
Rita Lee ilumina o Palco A TARDE FM no último sábado do ano
Bahia e Roberto Carlos: uma história de encontros memoráveis

O que o cantor pediu em Salvador?

Ciente da fama de Roberto Carlos, a equipe do Portal A TARDE questionou Isaac Edington, o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), sobre os pedidos feitos pelo rei, que se apresnetará no dia 26 de dezembro, na 'Arena O Canto da Cidade'. Entretanto, ele garantiu que o famoso não exigiu nada fora do comum.

“Na verdade não houve nenhuma exigência. Lógico que tem todo o aparato que vem junto com ele e a gente procurou dentro do nosso trabalho atender em tudo. Eu diria até que está, de uma certa forma, bem tranquilo”, disse ele durante entrevista.

“É muita responsabilidade, porque ele tem algumas questões que são importantes dentro da infraestrutura dele, mas a gente conseguiu se adaptar. Fazemos isso com mais de 50 e tantas atrações aqui, mas conseguimos atendê-lo e, até então, está tudo tranquilo em relação a isso”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

roberto carlos Roberto Carlos em Salvador show Roberto Carlos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O cantor fará um show gratuito na cidade
Play

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação

O cantor fará um show gratuito na cidade
Play

Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual

O cantor fará um show gratuito na cidade
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

O cantor fará um show gratuito na cidade
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

x