Saiba o que não pode faltar no camarim de Roberto Carlos em Salvador

O cantor fará um show gratuito na cidade - Foto: Caio Girardi

Atração confirmada na programação natalina da Prefeitura de Salvador, o cantor Roberto Carlos possui fama de exigente com relação aos elementos de seu camarim. Com pedidos que variam entre itens de cores azuis e chocolates variados, o cantor faz questão de ficar bem acomodado.

Segundo produtores que já trabalharam ao lado do artista, em entrevista ao Terra, ele costuma pedir alimentos comuns, priorizando a ausência de bebidas alcoólicas. Dentre as comidas estão: café, leite, sucos naturais, frutas frescas, água em temperatura ambiente, bolos de sabores diferentes, chocolates variados, balas, gengibre, pote de mel e sorvete.

O famoso também solicita algumas dúzias de rosas brancas e vermelhas, que costuma a entregar aos fãs no final da apresentação, e pede que os organizadores evitem os tons que ele detesta na decoração do espaço, como marrom, roxo e preto.

O que o cantor pediu em Salvador?

Ciente da fama de Roberto Carlos, a equipe do Portal A TARDE questionou Isaac Edington, o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), sobre os pedidos feitos pelo rei, que se apresnetará no dia 26 de dezembro, na 'Arena O Canto da Cidade'. Entretanto, ele garantiu que o famoso não exigiu nada fora do comum.

“Na verdade não houve nenhuma exigência. Lógico que tem todo o aparato que vem junto com ele e a gente procurou dentro do nosso trabalho atender em tudo. Eu diria até que está, de uma certa forma, bem tranquilo”, disse ele durante entrevista.

“É muita responsabilidade, porque ele tem algumas questões que são importantes dentro da infraestrutura dele, mas a gente conseguiu se adaptar. Fazemos isso com mais de 50 e tantas atrações aqui, mas conseguimos atendê-lo e, até então, está tudo tranquilo em relação a isso”, concluiu.