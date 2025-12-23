O REI NA TERRA DO AXÉ
Bahia e Roberto Carlos: uma história de encontros memoráveis
Roberto Carlos fará show em Salvador no dia 26 de dezembro
Por Edvaldo Sales
O próximo show de Roberto Carlos em Salvador acontece no dia 26 de dezembro, na Arena O Canto da Cidade, localizada na Boca do Rio. Os fãs já podem comprar os ingressos para o camarote da apresentação do artista no site da Q2 Ingressos e em shoppings da capital baiana.
O cantor já fez shows marcantes na capital baiana, e um deles aconteceu na Arena Fonte Nova em dezembro de 2023. Antes disso, a última apresentação do artista na Bahia foi em junho de 2022, em Praia do Forte, destino turístico do Litoral Norte baiano que fica em Mata de São João, região metropolitana de Salvador.
Em Salvador, ele também já fez show em 2014. Já em Vitória da Conquista, o Rei subiu ao palco pela última vez no ano de 2017.
Veja registros da passagem mais recente de Roberto Carlos em Salvador:
