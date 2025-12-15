Menu
ATUALIZAÇÃO

Como está Roberto Carlos? Cantor sofreu acidente de carro

Acidente aconteceu durante as gravações do especial de fim de ano da Globo

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

15/12/2025 - 9:24 h
Acidente aconteceu durante as gravações do especial de fim de ano da Globo
Acidente aconteceu durante as gravações do especial de fim de ano da Globo

Após o acidente de carro durante as gravações do especial de fim de ano da Globo na madrugada do último domingo, 14, o cantor Roberto Carlos se recupera bem. Ele recebeu alta médica do hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado, no Rio Grande do Sul, no mesmo dia em que foi atendido e sem ferimentos.

“Foi mais um incidente, do que um acidente. Está tudo tranquilo e ele passou por um atendimento protocolar (no hospital)”, explicou a equipe do diretor.

O acidente foi causado por uma falha no freio do Cadillac modelo 1960 que o artista dirigia, segundo a emissora e a equipe de Roberto Carlos.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar, que atendeu o caso, disse que o veículo apresentou uma falha mecânica ao subir uma ladeira íngreme. Com isso, o veterano acabou batendo em outros três carros da equipe de gravação e em uma árvore.

E o show em Salvador?

Até o momento, não houve alteração na agenda do cantor, que tem duas apresentações nesta semana no Rio de Janeiro, nos dias 16 e 17, datas que foram reagendadas.

Já no dia 26 de dezembro, o artista se apresenta em Salvador em um show gratuito para o público. Quem escolher o camarote pode adquirir ingressos a partir de R$ 450 no site da Q2 Ingressos. A festa acontecerá na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.

