ACABOU?

Fim da dupla? Matheus e Kauan fazem anúncio enigmático e chocam fãs

Dupla é destaque no sertanejo desde 2010

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

14/12/2025 - 8:18 h
Dupla é destaque no sertanejo desde 2010
Dupla é destaque no sertanejo desde 2010

A dupla sertaneja Matheus e Kauan pegou os fãs de surpresa com um comunicado enigmático sobre o futuro da dupla. Na tarde de sábado, 13, os sertanejos afirmaram, em um vídeo publicado nas redes sociais, que “muita coisa tem sido falada” sobre a dupla e, por esse motivo, eles decidiram se manifestar.

Os artistas, no entanto, não deixaram claro se o comunicado é sobre o fim da parceria musical, uma pausa ou mesmo o lançamento de algum novo trabalho. A dupla destacou os “anos de estrada” e afirmou que um “se moldou” ao outro, mas agora a “conta chegou”.

“A gente se moldou um ao outro, viveu intensamente, acertou, errou tentando caber em alguma paz e a real é que, depois de tanto tempo, a gente precisou admitir algumas coisas, coisas que a gente passou por cima, deixou pra depois, fingiu que não doíam e a conta sempre chega”, iniciaram.

Segundo eles, independentemente do que acontecer, a parceria e o respeito prevalecem. “Mesmo quando a vida insistia em nos empurrar para lados diferentes, existe aquilo que nunca muda, que sempre será parte da nossa história: a parceria, o respeito, o riso antes do show, o olhar no palco que dispensa palavras, e aquela certeza de que custe o que custar, a gente marcou a vida um do outro, e a de vocês [fãs] também”, seguiram.

Além disso, a dupla citou erros de ambos os lados e finalizou dizendo que “não existe um próximo capítulo”. “No meio disso tudo a gente também entendeu que errou tentando acertar. Errou calado, errou falando demais. Mas se Deus é quem perdoa, quem somos nós pra julgar, só temos que aceitar. A gente não sabe explicar um ponto final, mas a verdade é que não existe um próximo capítulo pra essa temporada”, completaram.

Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Matheus & Kauan (@matheusekauan)

Irmãos, Matheus e Kauan se destacaram no sertanejo em 2010. Depois disso, eles emplacaram sucessos como ‘O Nosso Santo Bateu’ e ‘Vou ter que Superar’, parceria com Marília Mendonça.

Matheus e Kauan

x