Caetano Veloso surpreende e convoca brasileiros para novo ato político

O cantor Caetano Veloso, que lidera a convocação para uma nova manifestação na Praia de Copacabana, no Rio, marcada para este domingo, 14, às 14h, usou suas redes sociais para destrinchar os motivos que levaram a iniciar esse movimento. O ato já conta com a presença de Chico Buarque e Paulinho da Viola, entre outros músicos.

O artista de 83 anos fez um vídeo com a lista que acredita ter razões suficientes para encher as ruas no ‘Ato Musical 2: O Retorno’, como foi batizada a mobilização. “Essa lista é muito importante pra mim porque ela realmente se refere a tudo que apareceu como escandalosamente problemático na atitude do Congresso, da Câmara dos Deputados”, iniciou.

“Vamos às ruas pela vida das mulheres e pelo combate ao feminicídio. Pela investigação das emendas Pix. Por transparência no caso Master. Contra o Projeto de Lei da Dosimetria. Contra o PL da devastação e o Marco Temporal. Isso é de suma importância! Pela atuação plena, técnica e imparcial da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Por decoro e responsabilidade no Supremo Tribunal Federal. Para dizer não à anistia de golpistas. Para devolver o Congresso ao povo! Por respeito ao Brasil e aos brasileiros”, complementou.

Ele seguiu: “Essa lista diz como se faz uma nação, entendeu? Pessoal jovem que vai pra lá, que eu espero ver nas ruas e alguns deles nos palcos, eu fico pensando muito em quão importante isso é para eles. Que é o futuro da vida dos brasileiros, entendeu?”.

Por fim, Caetano ainda revelou porque escolheu seguir a música popular brasileira em sua carreira. “Eu tenho 83 anos. É uma barra que eu precise dizer essas coisas e já vivi muitos anos no Brasil e já vivenciei a esperança de o Brasil ser um lugar que possa dizer algo belo ao mundo. Eu tenho essa coisa desde menino”, afirmou.

“Terminei caindo na música popular, eu acho, porque a música popular é a área mais forte do Brasil. Assim, tem mais força entre os brasileiros de todas as áreas, de todos os níveis. Então a música popular terminou me arrebatando mais, principalmente porque eu acho que ela pode expressar o que sentem os brasileiros e ajudar os brasileiros a se respeitarem mais”, finalizou.