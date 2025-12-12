Menu
BAHIA

Pôr do Som 2026 é confirmado em Salvador com Daniela Mercury

Anúncio ocorreu nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

12/12/2025 - 18:21 h | Atualizada em 12/12/2025 - 18:45
Pôr do Som 2026
Pôr do Som 2026 -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, anunciou nesta sexta-feira, 12, a realização do Pôr do Som 2026 em Salvador. No comunicado divulgado nas redes sociais, a artista Daniela Mercury confirmou o evento idealizado por ela, que está previsto para acontecer no dia 1º de janeiro, no Farol da Barra.

“Hoje confirmamos que a Bahia, um estado de alegria, receberá 2026 da melhor forma: com arte e cultura! O Governo do Estado vai garantir, mais uma vez, a realização dessa tradicional festa popular comandada, há 26 anos, pela grande artista e ativista Daniela Mercury. Preparem-se! Dia 1º de janeiro, no Farol da Barra”, escreveu na postagem.

No vídeo de divulgação, a cantora baiana agradeceu a parceria com o Governo do Estado e celebrou a realização do evento gratuito, que tem como objetivo valorizar e difundir a música brasileira.

Onde curtir forró de graça em Salvador neste fim de semana
Biergarten divulga atrações da edição em Praia do Forte
Lei Marilia Mendonça: entenda o que diz norma aprovada na Câmara

“Fico emocionada. É um show aberto, de graça, que dá acesso à população inteira para celebrar a MPB. Trago convidados que vêm sempre com um amor imenso. Ter o apoio de vocês é uma luz gigantesca. Vamos começar o ano fortalecidos”, disse Daniela Mercury.

Ainda na gravação, o secretário Bruno Monteiro, também presente no vídeo, reforçou a importância de o evento acontecer no início do ano. “Iniciar o ano com seu astral, com essa cultura e sua força… está tudo garantido”, comemorou.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Jerônimo Rodrigues (@jeronimorodriguesba)

Última edição

Na edição de 2025, o Pôr do Som reuniu milhares de pessoas nas ruas e celebrou os 40 anos do axé music.

A carreira de Daniela Mercury é marcada pela defesa do acesso democrático à cultura e pelo forte vínculo da artista com projetos culturais na Bahia.

