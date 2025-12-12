Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CASTELO GARCIA D’ÁVILA

Biergarten divulga atrações da edição em Praia do Forte

Além das atrações musicais,

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

12/12/2025 - 15:10 h
Ingressos estão à venda na Ticketmaker
Ingressos estão à venda na Ticketmaker -

O Biergarten abre o verão 2026 no Castelo Garcia D’Ávila, na Praia do Forte, e divulga o line-up completo da edição: Negra Cor, Pierre Onassis, Better Together e DJ Gringo. Entre as novidades, o evento apresenta o seu paredão de chopp artesanal, pensado para reforçar a experiência da noite.

Imagem ilustrativa da imagem Biergarten divulga atrações da edição em Praia do Forte
| Foto: Divulgação Feed Experience Hub

Segundo Bruno Boscolo, sócio da Feed Experience Hub -, responsável pelo evento -, a proposta é celebrar o verão com a sonoridade da Bahia, encontros ao ar livre e a experiência que já acompanha o Bier.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Essa programação traduz bem o que queremos para o verão: música com sotaque baiano, clima leve e uma experiência que conversa com o público. O paredão de chopp chega para completar essa dinâmica e deixar tudo mais espontâneo”, afirma Boscolo,

Os ingressos estão à venda na Ticketmaker.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Biergarten

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ingressos estão à venda na Ticketmaker
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Ingressos estão à venda na Ticketmaker
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

Ingressos estão à venda na Ticketmaker
Play

Léo Santana de graça: confira detalhes do show do Gigante em Salvador

Ingressos estão à venda na Ticketmaker
Play

Henrique & Juliano apadrinham estreia de Bia Frazzo em Salvador

x