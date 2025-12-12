Biergarten divulga atrações da edição em Praia do Forte

Ingressos estão à venda na Ticketmaker - Foto: Divulgação Feed Experience Hub

O Biergarten abre o verão 2026 no Castelo Garcia D’Ávila, na Praia do Forte, e divulga o line-up completo da edição: Negra Cor, Pierre Onassis, Better Together e DJ Gringo. Entre as novidades, o evento apresenta o seu paredão de chopp artesanal, pensado para reforçar a experiência da noite.



Segundo Bruno Boscolo, sócio da Feed Experience Hub -, responsável pelo evento -, a proposta é celebrar o verão com a sonoridade da Bahia, encontros ao ar livre e a experiência que já acompanha o Bier.

“Essa programação traduz bem o que queremos para o verão: música com sotaque baiano, clima leve e uma experiência que conversa com o público. O paredão de chopp chega para completar essa dinâmica e deixar tudo mais espontâneo”, afirma Boscolo,

Os ingressos estão à venda na Ticketmaker.