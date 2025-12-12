DIA DO FORRÓ
Onde curtir forró de graça em Salvador neste fim de semana
Salvador celebra Luiz Gonzaga com programação gratuita
Por Bianca Carneiro
Em reconhecimento à importância histórica de Luiz Gonzaga e de sua contribuição definitiva para a música popular brasileira, foi criado há 20 anos o Dia Nacional do Forró, celebrado em 13 de dezembro, data de nascimento do artista.
O gênero é um dos preferidos dos baianos e na capital, será celebrado com muita festa. Saiba onde curtir shows de forró de graça em Salvador, além de outros estilos musicais:
SEXTA-FEIRA (12/12)
- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA
Atração: Shows de Simone Morena e de Aila Menezes
As apresentações musicais contam com os convidados Afrobapho, DJ Paulilo, Drag Performance e Mini Ball, integrando o projeto “Colorindo Salvador”, celebrando a liberdade e a diversidade sexual.
17h às 23h
- LARGO PEDRO ARCHANJO
Atração: Flor Serena
Apresentação musical da banda, com os convidados Sarajane, Fábio Carneirinho, Jó Miranda, Will Coelho, Emili Pinheiro e Rafael Naves. Integra o projeto “Viva Luiz – Tributo a Gonzagão” - Ano XI
20h às 23h
SÁBADO (13/12)
-RIO VERMELHO (LARGO DA MARIQUITA)
Atração: Forró do Rei - 1ª edição, promovido pelo cantor e compositor Jairo Barboza. Contará com participações de Del Feliz, Ú Tal do Xote, Flor Serena, Vitor Forrozeiro, Emilly Pinheiro, Norberto Curvêllo, Genard (Cueca Branca), Colher de Pau, dentre outros, além da presença de escolas locais de grupos de forró.
A partir das 18h
- LARGO TEREZA BATISTA
Atração: Grupo Bambeia
A apresentação musical integra o projeto “Feijoada da Ginga” (9° edição), reafirmando a importância da influência e identidade da culinária africana na formação do Brasil.
13h às 19h
Leia Também:
- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA
Atração: Jeanne Lima
O show conta com a participação dos convidados Luana Ingy e Forró do Tico, integrando a programação do projeto “Dia Nacional do Forró”, que está em sua 2ª edição.
19h às 23h
- DOMINGO (14/12)
- LARGO PEDRO ARCHANJO
Atração: Grupo Aro Sete
Apresentação musical.
16 às 20h
- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA
Atração: Show de Vitor Paulo
Apresentação musical do projeto “Samba do VP no Pelô”, com a participação de Guto Cachorrão, Paulo Marcos, Katulê, Denny Paula| eNego Pegadeira
14h às 19h
TERÇA-FEIRA (16/12)
- LARGO TEREZA BATISTA
Atração: Aulão de Zumba
Ação do projeto “Movimentar”, com o professor Zin Marcos Xavier.
7h às 8h
Atração: Lançamento da websérie Arte Negra pela Vida
Ação do projeto “Juventude negra e participação política”.
16h às 22h
- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA
Atração: Aulão de Pagode
Integra a programação do Vem Dançar Verão do projeto “Movimentando os Largos”, com os professores Ian Peterson e Heiner Souza.
18h30 às 19h30
QUINTA-FEIRA (18/12)
- LARGO TEREZA BATISTA
Atração: Aulão de Zumba
Com o professor Zin Marcos Xavier, ação do projeto “Movimentando os Largos, que contempla aulas de samba, afro, pagode baiano, dança de rei e rainhas de Blocos Afro com os professores Acotirene Lopes, Jusa Ventura, Ian Heiner Dhan Imperador e Gisele Soares.
7h às 8h
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes