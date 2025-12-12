Onde curtir forró de graça em Salvador neste fim de semana

Jeanne Lima é uma das atrações - Foto: Divulgação

Em reconhecimento à importância histórica de Luiz Gonzaga e de sua contribuição definitiva para a música popular brasileira, foi criado há 20 anos o Dia Nacional do Forró, celebrado em 13 de dezembro, data de nascimento do artista.

O gênero é um dos preferidos dos baianos e na capital, será celebrado com muita festa. Saiba onde curtir shows de forró de graça em Salvador, além de outros estilos musicais:

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

SEXTA-FEIRA (12/12)

- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA

Atração: Shows de Simone Morena e de Aila Menezes

As apresentações musicais contam com os convidados Afrobapho, DJ Paulilo, Drag Performance e Mini Ball, integrando o projeto “Colorindo Salvador”, celebrando a liberdade e a diversidade sexual.

17h às 23h

- LARGO PEDRO ARCHANJO

Atração: Flor Serena

Apresentação musical da banda, com os convidados Sarajane, Fábio Carneirinho, Jó Miranda, Will Coelho, Emili Pinheiro e Rafael Naves. Integra o projeto “Viva Luiz – Tributo a Gonzagão” - Ano XI

20h às 23h

SÁBADO (13/12)

-RIO VERMELHO (LARGO DA MARIQUITA)

Atração: Forró do Rei - 1ª edição, promovido pelo cantor e compositor Jairo Barboza. Contará com participações de Del Feliz, Ú Tal do Xote, Flor Serena, Vitor Forrozeiro, Emilly Pinheiro, Norberto Curvêllo, Genard (Cueca Branca), Colher de Pau, dentre outros, além da presença de escolas locais de grupos de forró.

A partir das 18h

- LARGO TEREZA BATISTA

Atração: Grupo Bambeia

A apresentação musical integra o projeto “Feijoada da Ginga” (9° edição), reafirmando a importância da influência e identidade da culinária africana na formação do Brasil.

13h às 19h

- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA

Atração: Jeanne Lima

O show conta com a participação dos convidados Luana Ingy e Forró do Tico, integrando a programação do projeto “Dia Nacional do Forró”, que está em sua 2ª edição.

19h às 23h

- DOMINGO (14/12)

- LARGO PEDRO ARCHANJO

Atração: Grupo Aro Sete

Apresentação musical.

16 às 20h

- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA

Atração: Show de Vitor Paulo

Apresentação musical do projeto “Samba do VP no Pelô”, com a participação de Guto Cachorrão, Paulo Marcos, Katulê, Denny Paula| eNego Pegadeira

14h às 19h

TERÇA-FEIRA (16/12)

- LARGO TEREZA BATISTA

Atração: Aulão de Zumba

Ação do projeto “Movimentar”, com o professor Zin Marcos Xavier.

7h às 8h

Atração: Lançamento da websérie Arte Negra pela Vida

Ação do projeto “Juventude negra e participação política”.

16h às 22h

- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA

Atração: Aulão de Pagode

Integra a programação do Vem Dançar Verão do projeto “Movimentando os Largos”, com os professores Ian Peterson e Heiner Souza.

18h30 às 19h30

QUINTA-FEIRA (18/12)

- LARGO TEREZA BATISTA

Atração: Aulão de Zumba

Com o professor Zin Marcos Xavier, ação do projeto “Movimentando os Largos, que contempla aulas de samba, afro, pagode baiano, dança de rei e rainhas de Blocos Afro com os professores Acotirene Lopes, Jusa Ventura, Ian Heiner Dhan Imperador e Gisele Soares.

7h às 8h